به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم حسینی از نفوذ سامانه بارشی بهاری از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین به این استان خبر داد و گفت: در پی فعالیت این سامانه، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید بهویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشبینی وضع هوا اظهار کرد: برای امروز جمعه، ۲۱ فروردین در مناطق شمالی استان آسمانی کمی ابری و در سایر مناطق جوی پایدار پیشبینی میشود و همچنین فردا شنبه، ۲۲ فروردین آسمان اغلب استان صاف خواهد بود و وزش باد در مناطق شمالی و شرقی، پدیده غالب است.
مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه تغییرات جوی از ابتدای هفته آینده آغاز میشود، افزود: از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین بهتدریج با نفوذ سامانه بارشی از غرب استان، بارشهای رگباری بهاری آغاز شده و تا صبح دوشنبه در سطح استان گسترش مییابد.
حسینی گفت: شدت این بارشها که با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید همراه است، برای یکشنبهشب پیشبینی میشود و بیشترین فعالیت سامانه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به وضعیت جوی در روزهای میانی هفته تصریح کرد: بعدازظهر دوشنبه، ۲۴ فروردین همچنان احتمال بارشهای پراکنده در شمال غرب استان وجود دارد، اما از روز سهشنبه، ۲۵ فروردین مجدداً جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.
نظر شما