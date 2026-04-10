به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم حسینی از نفوذ سامانه بارشی بهاری از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین به این استان خبر داد و گفت: در پی فعالیت این سامانه، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: برای امروز جمعه، ۲۱ فروردین در مناطق شمالی استان آسمانی کمی ابری و در سایر مناطق جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود و همچنین فردا شنبه، ۲۲ فروردین آسمان اغلب استان صاف خواهد بود و وزش باد در مناطق شمالی و شرقی، پدیده غالب است.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه تغییرات جوی از ابتدای هفته آینده آغاز می‌شود، افزود: از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین به‌تدریج با نفوذ سامانه بارشی از غرب استان، بارش‌های رگباری بهاری آغاز شده و تا صبح دوشنبه در سطح استان گسترش می‌یابد.

حسینی گفت: شدت این بارش‌ها که با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید همراه است، برای یکشنبه‌شب پیش‌بینی می‌شود و بیشترین فعالیت سامانه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به وضعیت جوی در روزهای میانی هفته تصریح کرد: بعدازظهر دوشنبه، ۲۴ فروردین همچنان احتمال بارش‌های پراکنده در شمال غرب استان وجود دارد، اما از روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین مجدداً جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.