۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

صدور هشدار زرد هواشناسی؛ باران در هفته اول سال فارس را فرا می‌گیرد

شیراز- اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای این استان از بارش باران از اواخر روز یکشنبه ۲ فروردین تا چهارشنبه ۵ فروردین ماه در اکثر مناطق فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای این استان از بارش باران از اواخر روز یکشنبه ۲ فروردین تا چهارشنبه ۵ فروردین ماه در تمامی نقاط فارس خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: از اواخر روز یکشنبه ۲ فروردین تا چهارشنبه ۵ فروردین ماه همه مناطق استان به تناوب شاهد فعالیت بارش باران ، رعد برق ، وزش باد (گاهی شدید) و درپاره ای از نقاط تگرگ خواهند بود.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از سفرهای غیرضروری و توقف در حریم و حاشیه رودخانه ها و احتیاط طی تردد در آزادراه شیراز-اصفهان و محورهای استان را دستور کار قرار دهند.

