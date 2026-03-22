به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای این استان از بارش باران از اواخر روز یکشنبه ۲ فروردین تا چهارشنبه ۵ فروردین ماه در تمامی نقاط فارس خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: از اواخر روز یکشنبه ۲ فروردین تا چهارشنبه ۵ فروردین ماه همه مناطق استان به تناوب شاهد فعالیت بارش باران ، رعد برق ، وزش باد (گاهی شدید) و درپاره ای از نقاط تگرگ خواهند بود.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از سفرهای غیرضروری و توقف در حریم و حاشیه رودخانه ها و احتیاط طی تردد در آزادراه شیراز-اصفهان و محورهای استان را دستور کار قرار دهند.