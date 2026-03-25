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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

بی پرده با مهر؛ تاثیر حضور مردم از زبان خود مردم

بی پرده با مهر؛ تاثیر حضور مردم از زبان خود مردم

زاهدان - خبرنگار مهر به میان مردم شهر زاهدان رفت و نظر آنها را درباره اهمیت حضورشان در خیابان های شهر جویا شد.

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کد مطلب 6783542

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