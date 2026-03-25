https://mehrnews.com/x3bGjF ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6783542 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ بی پرده با مهر؛ تاثیر حضور مردم از زبان خود مردم زاهدان - خبرنگار مهر به میان مردم شهر زاهدان رفت و نظر آنها را درباره اهمیت حضورشان در خیابان های شهر جویا شد. دریافت 43 MB کد مطلب 6783542 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم «زاهدان» در بیست و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع مردم «هامون» در حمایت از کشور رژه خودروهای آبرسان در زاهدان توزیع بیش از ۷۲ هزار تن سبوس گندم میان دامداران سیستان و بلوچستان اجتماع «زاهدانی ها» در بیست و ششمین شب شهادت قائد امت بی پرده با مهر؛ پیام مردم زاهدان به رهبر ایران تولید ۳۳۷ تن گوشت مرغ در تفتان تجمع مردم زاهدان در بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت برچسبها زاهدان تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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