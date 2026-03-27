به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی "معا"، پس از آنکه ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی درباره "فروپاشی ارتش این رژیم از درون " در بحبوحه بحران های فزاینده مربوط به کمبود نیروی انسانی به کابینه هشدار داد، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل، در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ گفت: «اینجا یک طبقه سیاسی وجود دارد که مانع پیروزی ارتش اسرائیل می‌شود.»

رهبری کنونی نمی‌داند چگونه پیروز شود؛ما،نه در جنگ با حماس در غزه،نه با حزب‌الله در لبنان و نه با ایران پیروز نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه «ارتدکس اسرائیل با کمبود ۲۰ هزار سرباز مواجه است؛ افزود : امروز ۱۰۰ هزار مرد جوان ارتدکس افراطی در سن خدمت وظیفه وجود دارد که سالم هستند و اگر فقط یک پنجم آنها به خدمت سربازی اعزام شوند، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما دولت سیاست را بالاتر از هر چیز دیگری در اولویت قرار می‌دهد و به همین دلیل است که به این نقطه رسیده‌ایم.»

بنت با بیان اینکه «ما اینجا یک دولت حریدی ایجاد کرده‌ایم» بر لزوم پایان دادن به این وضعیت تأکید کرد و خواستار ادغام حریدی‌ها در ارتش، بازار کار و نظام آموزشی و همچنین مرتبط کردن مزایای دولتی با اشتغال و خدمت شد.

او گفت: «کسانی که کار نمی‌کنند، یک شِکِل هم دریافت نمی‌کنند و کسانی که خدمت نمی‌کنند، یک شِکِل هم دریافت نمی‌کنند.»

بنت در کنار این انتقادها گفت که از جنگ فعلی حمایت می‌کند و آن را موجه توصیف کرد و ارتش اسرائیل را ستود، اما بر لزوم سنجش موفقیت با نتایج استراتژیک ملموس، نه با اعلام پیروزی تأکید کرد.

بنت که نامزد اصلی جانشینی کابینه بنیامین نتانیاهو در انتخابات آینده محسوب می‌شود، صراحتاً از ائتلاف با او خودداری کرد و اظهار داشت: «من تنها کسی هستم که قادر به جایگزینی نتانیاهو هستم.»