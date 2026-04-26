نفتالی بنت: زمان کنار گذاشتن نتانیاهو فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نفتالی بنت نخست‌ وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در سخنانی تصریح کرد که زمان کنار گذاشتن نتانیاهو و تشکیل کابینه جدید این رژیم فرا رسیده است.

نخست‌ وزیر پیشین رژیم صهیونیستی سپس با حمله به «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم، وی را «مهندس فرار از خدمت نظامی» توصیف و اعلام کرد که وی توانایی هدایت این رژیم در شرایط جنگی را ندارد.

نفتالی بنت افزود که پس از ۳۰ سال، وقت آن رسیده است که این رژیم «از نتانیاهو عبور کرده و کابینه جدیدی تشکیل دهد.»

این در حالیست که نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی پیشتر تأکید کرده بود که کابینه کنونی این رژیم در پایان دادن به درگیری‌ ها با حماس و حزب‌ الله ناکام بوده و شهرک نشینان اشغالگر از عملکرد آن راضی نیستند.

وی گفته بود: ساکنان مناطق خط مقدم خواهان یک نتیجه‌ قاطع و پایان دادن به درگیری های مکرر هستند. نیروهای «ارتش» دستاوردهای نظامی کسب کرده‌اند، اما کابینه در برچیدن جنبش‌های حماس و حزب‌الله موفق نبوده است.

این مقام سابق رژیم صهیونیستی تصریح کرده بود که دیگر اظهارات مقامات کابینه درباره «بازگرداندن دشمن به عصر حجر» باورپذیر نیست.