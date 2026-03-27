به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین؛ مرکز تحقیقاتی صهیونیستی علما ضمن تشریح جزئیات حملات سنگین حزب‌الله لبنان به سرزمین های اشغالی نوشت که ۹۳ موج حمله توسط حزب‌الله علیه اهداف صهیونیستی در یک روز (۲۶ مارس جاری) رصد شده است.

این مرکز حجم حملات مذکور را با «سطح بسیار بالا» از فعالیت تهاجمی شدید توصیف و به کشته و زخمی شدن نظامیان و شهرک نشینان صهیونیستی در این حملات اذعان کرد. بر اساس این گزارش یک نظامی صهیونیست در اثر اصابت موشک ضد تانک کشته شد و دو شهرک‌نشین نیز در این حملات کشته و ده ها تن دیگر در پی حملات موشکی به نهاریا و کریات شمونه به شدت زخمی شدند.

این مرکز اشاره کرد که حزب‌الله از در این حملات از زرادخانه متنوعی استفاده کرد که شامل ۵۳ موج موشکی و ۲۰ حمله پهپادی انتحاری، علاوه بر موشک‌های هدایت‌شونده بود.

در همین رابطه حزب الله لبنان امروز نیز با صدور بیانیه هایی از هدف قرار دادن شهرک‌ها و تجمعات ارتش رژیم صهیونیستی در موج های متعدد عملیات ضد صهیونیستی خود خبر داد.

حزب الله امروز جمعه اعلام کرد که در چندین عملیات نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های شمال اسرائیل را هدف قرار داده و بر وارد آمدن تلفات مستقیم تاکید کرد. حملات حزب الله علیه مواضع صهیونیستی شامل موارد زیر است:

-هدف قرار دادن تجمع نظامیان و خودروهای ارتش صهیونیستی در منطقه خله العین در شهرک القنطره در دو نوبت با شلیک موشک.

-هدف قرار دادن نظامیان و خودروهای صهیونیستی در میدان شهرک القنطره با شلیک موشک.

هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست که قصد پیشروی در خله الجوار در شرق شهرک بیت لیف را داشتند.

-هدف قرار دادن تجمع نظامیان و خودروهای ارتش صهیونیستی در نزدیکی جبنه شهرک القنطره.

-حمله موشکی به نظامیان و خودروهای دشمن صهیونیستی در شهرک دبل.

-انفجار بمب‌های دست‌ساز در خودروها و تجمع نظامیان صهیونیست هنگام تلاش برای پیشروی در جاده الطیبه القنطره و همچنین شهرک دیر سریان.

-دو نوبت حمله موشکی به شهرک کریات شمونه.

-انهدام تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی در حومه جنوب غربی شهرک البیاضه با موشک هدایت‌شونده.

-هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در حومه شهرک البیاضه.

-حمله پهپادی به شهرک مرگلیوت با پهپادهای انتحاری.

-حمله موشکی به شهرک المطلة.