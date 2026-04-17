  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

بنت: تل آویو نتوانست حماس و حزب‌الله را نابود کند

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به شکست‌های میدانی رژیم صهیونیستی گفت تل آویو در برچیدن حماس و حزب‌الله لبنان ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تأکید کرد که کابینه این رژیم در پایان دادن به درگیری‌ها با حماس و حزب‌الله ناکام بوده و اسرائیلی‌ها از عملکرد آن راضی نیستند.

وی گفت: ساکنان مناطق خط مقدم خواهان یک نتیجه‌ قاطع و پایان دادن به درگیری های مکرر هستند. نیروهای «ارتش» دستاوردهای نظامی کسب کرده‌اند، اما کابینه در برچیدن جنبش‌های حماس و حزب‌الله موفق نبوده است.

بنت با اشاره به اینکه حزب‌الله در حال بازسازی جنوب لبنان و تقویت توان خود بوده و ایران «جبهه متحد» را حفظ کرده است، گفت: کابینه بنیامین نتانیاهو امیدهای اسرائیلی‌ها را ناامید کرده است.

وی افزود جنبش حماس دوباره کنترل نوار غزه را به دست گرفته و توانسته حدود ۳۰ هزار رزمنده را بسیج کند و روزانه صدها کامیون کمک دریافت می‌کند.

این مقام سابق رژیم صهیونیستی گفت که دیگر اظهارات مقامات کابینه درباره «بازگرداندن دشمن به عصر حجر» باورپذیر نیست.

بنت با بیان اینکه «اسرائیلی ها از حرف خسته شده‌اند»، خواهان تغییر کابینه رژیم صهیونیستی برای ایجاد اصلاحات شد و گفت: اسرائیلی ها شایسته رهبری‌ هستند که بداند چگونه پیروز شود.

اظهارات بنت به این موضوع اشاره دارد که نتانیاهو، از بین بردن حماس در غزه و حزب الله در لبنان را از اولویت های جنگ منطقه ای رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود اما هر دو گروه کماکان قدرت را در این مناطق در دست دارند.

کد مطلب 6803469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تل آویو و با کمک، حمایت و پشتیبانی .واشنگتن از مهر ماه سال 1402 تاکنون نتوانست حماس و حزب‌الله را نابود کند
    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جهان به خاطر جنایت های ارتش وحشی آمریکا و ارتش وحشی اسرائیل در حال نابودی است.
    • ناشناس IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرا این نتانیاهوی جنایتکار رو نزدین پودرش کنین خدا لعنتش کنه
    • احمد IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نفتالی احمق باید بدونی حماس وحزب الله ریشه درعمق وجودمردم غزه ولبنان دارندوکسانی که درقلب مردم جای دارندازبین نخواهندرفت یکی ازآنان کشته شودچندین نفرازهمان مردم جای او را خواهندگرفت
    • علیرضا IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به امید نابودی هرچه زودتر رژیم اسرائیل از صفحه روزگار

    پربازدیدها

    پربحث‌ها