به گزارش خبرگزاری مهر، نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تأکید کرد که کابینه این رژیم در پایان دادن به درگیری‌ها با حماس و حزب‌الله ناکام بوده و اسرائیلی‌ها از عملکرد آن راضی نیستند.

وی گفت: ساکنان مناطق خط مقدم خواهان یک نتیجه‌ قاطع و پایان دادن به درگیری های مکرر هستند. نیروهای «ارتش» دستاوردهای نظامی کسب کرده‌اند، اما کابینه در برچیدن جنبش‌های حماس و حزب‌الله موفق نبوده است.

بنت با اشاره به اینکه حزب‌الله در حال بازسازی جنوب لبنان و تقویت توان خود بوده و ایران «جبهه متحد» را حفظ کرده است، گفت: کابینه بنیامین نتانیاهو امیدهای اسرائیلی‌ها را ناامید کرده است.

وی افزود جنبش حماس دوباره کنترل نوار غزه را به دست گرفته و توانسته حدود ۳۰ هزار رزمنده را بسیج کند و روزانه صدها کامیون کمک دریافت می‌کند.

این مقام سابق رژیم صهیونیستی گفت که دیگر اظهارات مقامات کابینه درباره «بازگرداندن دشمن به عصر حجر» باورپذیر نیست.

بنت با بیان اینکه «اسرائیلی ها از حرف خسته شده‌اند»، خواهان تغییر کابینه رژیم صهیونیستی برای ایجاد اصلاحات شد و گفت: اسرائیلی ها شایسته رهبری‌ هستند که بداند چگونه پیروز شود.

اظهارات بنت به این موضوع اشاره دارد که نتانیاهو، از بین بردن حماس در غزه و حزب الله در لبنان را از اولویت های جنگ منطقه ای رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود اما هر دو گروه کماکان قدرت را در این مناطق در دست دارند.