بولیوی رقیب عراق در یک قدمی جام جهانی ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بولیوی در مرحله نیمه نهایی پلی آف صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به پیروزی ۲ بر یک مقابل سورینام شد.

از این رو بولیوی رقیب عراق به عنوان سهمیه پلی آف قاره آسیا در فینال مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

شایان ذکر است عراق تنها یک بار در جام جهانی ۱۹۸۶ به این رقابت‌ها راه یافت. دوره‌ای که فیفا ایران را به دلیل عدم پذیرش بازی در زمینهای بی‌طرف از دور مسابقات مقدماتی حذف کرد.

دیدار عراق و بولیوی چهارشنبه آینده در ورزشگاه مونتری مکزیک، ساعت ۶ صبح به وقت بغداد برگزار خواهد شد.

اگر عراق بولیوی را شکست دهد، در گروه I جام جهانی همگروه سنگال، نروژ و فرانسه خواهد بود که مکزیک میزبان آنها خواهد بود.