دلارهای سعودی باعث یک استعفا در فدراسیون فوتبال آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال آمریکا با یک تغییر مهم و غیرمنتظره در سطح مدیریتی مواجه شد و «مت کروکر» مدیر ورزشی این فدراسیون از سمت خود استعفا کرد؛ موضوعی که تنها دو ماه پیش از آغاز این رقابت‌ها رخ داده است.

بر اساس گزارش منتشر شده، فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کرده است که کروکر تصمیم گرفته برای پذیرش یک فرصت شغلی بین‌المللی که به‌طور رسمی جزئیات آن اعلام نشده، از سمت خود کناره‌گیری کند. با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که مقصد بعدی او کشور عربستان سعودی خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز خواهد شد و تیم ملی آمریکا نیز به عنوان یکی از میزبانان در این رقابت‌ها حضور دارد. همچنین قرارداد سرمربی این تیم، «ماوریتسیو پوچتینو»، نیز پس از پایان این تورنمنت به پایان خواهد رسید.

در ادامه این گزارش آمده است که فدراسیون فوتبال آمریکا در حال آماده‌سازی برای افتتاح یک مرکز تمرینی و مجموعه اداری جدید در شهر فایتویل ایالت جورجیا است؛ مجموعه‌ای که در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار ساخته شده و شامل ۱۷ زمین تمرینی خواهد بود و با هدف توسعه زیرساخت‌های فوتبال این کشور طراحی شده است.

در پی این تغییر، فدراسیون فوتبال آمریکا «دن هیل‌فریش» مدیر اجرایی عملیات را مسئول نظارت بر تمامی امور ورزشی کرده است تا با همکاری «آگوتچی اونوو» دستیار مدیر ورزشی و همچنین «تریسی کیونز» رئیس بخش توسعه فوتبال پایه زنان، امور تیم‌های ملی را مدیریت کنند.

گفتنی است مت کروکر در آوریل ۲۰۲۳ به این سمت منصوب شده بود و پیش از آن از فوریه ۲۰۲۰ مدیر فوتبال باشگاه ساوتهمپتون انگلیس بود.