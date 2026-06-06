جزئیات بازداشت و بازجویی ۷ بازیکن تیم ملی فوتبال عراق در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق که یکی از تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است، بامداد امروز شنبه ۱۶ خرداد وارد آمریکا شد. در همین حال رسانه های عربی خبر از بازداشت تعدادی از بازیکنان این تیم در فرودگاه شیکاگو دادند.

رسانه عربی «cairo۲۴» در این رابطه نوشت: اعضای تیم ملی عراق پس از ورود به آمریکا و طی سفری طولانی، با بازداشت غیرمنتظره ایمن حسین در فرودگاه شیکاگو مواجه شدند. گفته می‌شود این بازیکن حدود ۷ ساعت در بازداشت موقت اداره مهاجرت آمریکا قرار داشته و تحت بازجویی‌ها و بررسی‌های امنیتی قرار گرفته است، پیش از آنکه اجازه یابد به محل اقامت تیم ملی ملحق شود.

همچنین در کنار کاپیتان تیم ملی عراق، ۶ بازیکن دیگر نیز به مدت یک ساعت در فرودگاه تحت بررسی و بازداشت موقت قرار گرفتند که شامل فهد طالب، زید تحسین، یوسف الامین، زیدان اقبال، ابراهیم بایش و حسین علی می‌شوند. علاوه بر آن، «میرخاس دوسکی» نیز به مدت دو ساعت در فرودگاه تحت همین اقدامات امنیتی قرار گرفته است.

تیم ملی عراق در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه نهم با تیم‌های فرانسه، سنگال و نروژ هم‌گروه است.