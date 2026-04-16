جام جهانی ۲۰۲۶ زیر سایه سیاست؛ چالش جدید فیفا در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «اتلتیک» فاش کرد که برخی از مقامات ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با جیانی اینفانتینو رئیس این نهاد درباره احتمال ارائه درخواست مستقیم به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال یک توقف موقت و سراسری در عملیات‌های یورش و بازداشت‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در سراسر این کشور طی برگزاری جام جهانی تابستان پیش‌رو گفت‌وگو کرده‌اند.

این روزنامه نوشت که ترامپ از زمان بازگشت به قدرت برای دوره دوم در ژانویه ۲۰۲۵، تلاش کرده وعده انتخاباتی خود درباره اخراج گسترده مهاجران را اجرا کند؛ موضوعی که شامل عملیات‌های گسترده اداره مهاجرت در شهرهای مختلف آمریکا بوده و در برخی موارد به درگیری‌های خونین میان مأموران این نهاد و معترضان منجر شده است. از جمله این موارد، کشته شدن دو شهروند آمریکایی به نام‌های رنه گود و الکس بریتی در پی یکی از این عملیات‌ها در ایالت مینه‌سوتا در اوایل سال جاری بوده است.

بر اساس آماری که روزنامه «واشنگتن پست» به نقل از داده‌های رسمی منتشر کرده، در شش هفته پس از کشته شدن بریتی در ۲۴ ژانویه، روزانه حدود هزار نفر توسط این نهاد بازداشت شده‌اند که ۴۲ درصد از آن‌ها فاقد سابقه کیفری بوده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که نگرانی‌هایی درباره نقش اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده است. تاد لیونز، سرپرست این نهاد، پیش‌تر اعلام کرده بود که این سازمان نقش «مهمی» در تأمین امنیت مسابقات خواهد داشت و وظیفه اصلی آن نیز در چارچوب تحقیقات امنیتی وابسته به وزارت امنیت داخلی تعریف می‌شود. با این حال، اتحادیه‌های کارگری و برخی اعضای کنگره آمریکا نسبت به احتمال گسترش فعالیت‌های این نهاد به اجرای عملیات‌های مهاجرتی در نزدیکی ورزشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

همچنین برخی فدراسیون‌های عضو فیفا، به‌ویژه کشورهای اروپایی، نگرانی هواداران خود را درباره احتمال فعالیت این نهاد در طول مسابقات منتقل کرده‌اند.

فیفا پیش از این نیز در جریان جام جهانی باشگاه‌ها در تابستان گذشته، شکایت‌هایی در حوزه حقوق بشر از سوی هواداران دریافت کرده بود که شامل ادعاهایی درباره حضور نیروهای گمرک و حفاظت مرزی در داخل ورزشگاه‌ها می‌شد. با این حال، وزارت امنیت داخلی آمریکا این ادعاها را رد کرده و آن‌ها را «نمونه‌ای از ایجاد ترس» توصیف کرده بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اینفانتینو رابطه نزدیکی با ترامپ برقرار کرده است؛ از جمله حضور در یک گردهمایی انتخاباتی او پیش از مراسم تحلیف، شرکت در مراسم تحلیف، دیدارهای متعدد در کاخ سفید و حضور در نشست‌های موسوم به «شورای صلح» مرتبط با ترامپ. او همچنین اخیراً تصویری از خود در کنار ترامپ در یک رویداد UFC در میامی منتشر کرده، دفتر فیفا را در برج ترامپ در نیویورک افتتاح کرده و در ماه دسامبر نیز «جایزه صلح فیفا» را به ترامپ اعطا کرده است.

این گزارش می‌افزاید برخی مقامات ارشد فیفا معتقدند اینفانتینو می‌تواند از این رابطه برای اعمال فشار به‌منظور ایجاد تغییرات سیاسی استفاده کند تا روند برگزاری مسابقات بدون مشکل پیش برود. بر اساس گفته چهار منبع آگاه، پیشنهاد ارائه درخواست مستقیم به ترامپ برای کاهش فعالیت‌های اداره مهاجرت در طول مسابقات مطرح شده است.

در ابتدا، این پیشنهاد صرفاً بر دور نگه داشتن این نهاد از ورزشگاه‌های ۱۱ شهر میزبان متمرکز بود، اما در ادامه به کل شهرها گسترش یافت و در نهایت به ایده توقف موقت و سراسری فعالیت‌های این اداره در طول ۳۹ روز برگزاری مسابقات رسید؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تیم‌ها در کمپ‌های تمرینی مختلف در سراسر آمریکا مستقر خواهند بود.

طبق این گزارش، اینفانتینو نسبت به این پیشنهاد نگاه مثبتی داشته و به مقامات ارشد فیفا اعلام کرده ممکن است درخواست مستقیم «رئیس به رئیس» برای کاهش نقش اداره مهاجرت در طول مسابقات مطرح کند. با این حال، فیفا از اظهارنظر رسمی در این باره خودداری کرده و هنوز مشخص نیست که آیا چنین درخواستی مطرح شده یا خواهد شد و یا اینکه کاخ سفید اساساً حاضر به بررسی آن خواهد بود یا خیر.

همچنین در جریان جام جهانی باشگاه‌ها در تابستان گذشته، فیفا به یک توافق غیررسمی با کاخ سفید دست یافته بود که بر اساس آن، عملیات‌های مهاجرتی در نزدیکی ورزشگاه‌ها انجام نشود.

در پایان این گزارش آمده است که برنامه‌های فیفا با چالش‌های دیگری نیز از جمله سیاست‌های مرتبط با صدور ویزا و محدودیت‌های اعمال‌شده برای برخی کشورها مواجه است؛ به‌طوری که هواداران برخی کشورها برای دریافت ویزای ورود به آمریکا باید مبلغی تا سقف ۱۵ هزار دلار به‌عنوان ضمانت پرداخت کنند.

در هفته‌های اخیر نیز فشارها بر فیفا از جمله تهدید به اعتصاب کارگری در یکی از ورزشگاه‌های لس‌آنجلس و درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای توقف هرگونه عملیات مرتبط با مهاجرت در طول برگزاری این رقابت‌ها افزایش یافته است.