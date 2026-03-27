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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

دیناری: ۲۷ هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری خراسان شمالی بازدید کردند

دیناری: ۲۷ هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری خراسان شمالی بازدید کردند

بجنورد- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: از ۲۵ اسفندماه تا ششم فروردین سال‌جاری بیش از۲۷ هزار مسافر از جاذبه‌های گردشگری بازدید کردند.

احمد دیناری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ششم فروردین سال‌جاری و در شرایط فعلی کشور، تعداد ۲۷ هزار و ۵۳۶ نفر از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری در خراسان شمالی بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی همچنین از اسکان ۳۱هزار ۵۷۴ نفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ششم فروردین سال‌جاری خبر داد و یادآور شد: در مدت زمان یادشده ۱۳۰۸۱ نفر در اقامتگاه‌هایی رسمی، ۱۷۷۵۹ نفر در اقامتگاه‌های غیر رسمی و ۷۳۴ نفر در اقامتگاه‌های اقامتگاه‌های اضطراری اقامت داشته‌اند.

دیناری افزود: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی، تیم‌های نظارتی به صورت روزانه از تأسیسات گردشگری استان بازدید می‌کنند تا ارائه خدمات به مسافران به بهترین نحو انجام شود.

کد مطلب 6784930

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