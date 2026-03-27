احمد دیناری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ششم فروردین سال‌جاری و در شرایط فعلی کشور، تعداد ۲۷ هزار و ۵۳۶ نفر از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری در خراسان شمالی بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی همچنین از اسکان ۳۱هزار ۵۷۴ نفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ششم فروردین سال‌جاری خبر داد و یادآور شد: در مدت زمان یادشده ۱۳۰۸۱ نفر در اقامتگاه‌هایی رسمی، ۱۷۷۵۹ نفر در اقامتگاه‌های غیر رسمی و ۷۳۴ نفر در اقامتگاه‌های اقامتگاه‌های اضطراری اقامت داشته‌اند.

دیناری افزود: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی، تیم‌های نظارتی به صورت روزانه از تأسیسات گردشگری استان بازدید می‌کنند تا ارائه خدمات به مسافران به بهترین نحو انجام شود.