احمد دیناری درگفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۹ هزار مسافر در خراسان‌شمالی اسکان نوروزی داشتند

وی در ادامه افزود: از این تعداد ۳۲ هزار و ۵۴۳ نفر در مراکز اقامتی رسمی همچون هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و هتل‌آپارتمان‌ها اقامت داشتند.

وی بیان کرد: ۴۵ هزار و ۳۱ نفر در مراکز اقامتی غیررسمی و هزار و ۵۶۲ نفر در مراکز اضطراری اقامت کرده‌اند.

دیناری گفت: ۱۳ کمیته در ستاد اجرایی خدمات سفر استان با آمادگی کامل خود تلاش کردند تا شرایط مناسبی برای اسکان و آرامش مسافران نوروزی و هم‌وطنانی که به دلیل شرایط جنگی به این استان سفر کرده‌اند، فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی از انجام ۸۱۵ بازدید نظارتی توسط کارشناسان استان از مراکز اقامتی و پذیرایی بین‌راهی استان خبر داد.

وی افزود: این بازدیدها منجر به ارائه ۱۰۴ فقره تشویق، ۶۵ فقره تذکر، ۶ مورد اخطار کتبی و ۲۲ مورد رفع نواقص به تاسیسات گردشگری شده است.

دیناری ادامه داد: جدای از نظارت بر تاسیسات گردشگری، چهار هزار و ۸۵۵ مورد نظارت بر سایر صنوف استان انجام شده است.

وی تاکید کرد: نظارت‌ها بر تاسیسات گردشگری در این استان با هدف اجرای کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رعایت نرخ‌نامه‌ها و بررسی نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای فراهم‌آوردن زمینه سفری ایمن برای گردشگران انجام می‌شود.