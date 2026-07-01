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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

دیناری: نبود پرواز مهم‌ترین مانع توسعه گردشگری خراسان شمالی است

دیناری: نبود پرواز مهم‌ترین مانع توسعه گردشگری خراسان شمالی است

بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، نبود پرواز را مهم‌ترین مانع توسعه گردشگر دانست و از اجرای ۴۸ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر احمد دیناری صبح چهارشنبه در نشست خبری که در عمارت مفخم بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت خود اقدامات عملیاتی مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شده است و در حال حاضر ۴۸ پروژه سرمایه‌گذاری با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد که زمینه اشتغال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

وی افزود: همچنین ۲۱ پروژه با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ راهنمای گردشگری در استان زیر نظر این اداره‌کل فعالیت می‌کنند، گفت: پروژه مفخم یک پروژه خرد است که مجوز آن از سوی وزارتخانه صادر شده و سرمایه‌گذار آن نیز اهل بجنورد است. این طرح ماهیت روبنایی دارد و نیازی به اخذ مجوز شهرداری ندارد و هیچ اقدامی بدون اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های متولی انجام نخواهد شد.

دیناری با اشاره به تسهیلات حوزه گردشگری اظهار کرد: سهم خراسان شمالی از اعتبارات تسهیلات سفر یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه برای دریافت این تسهیلات معرفی شده است.

وی افزود: در همایش ملی سرمایه‌گذاری نیز برای استان خراسان شمالی ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری تهیه و ارائه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی همچنین از رشد ۱۰۴ درصدی ثبت اشتغال در چهار ماه گذشته خبر داد و گفت: این میزان رشد در سطح کشور قابل توجه بوده است.

دیناری از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با یک خیر برای مرمت و احیای پروژه‌های آب‌انبار صفی‌آباد و خانه جاجرمی خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، خیر مورد نظر به جای پرداخت مالیات، اعتبار آن را در اختیار اداره‌کل میراث فرهنگی قرار می‌دهد تا صرف حفظ و مرمت آثار تاریخی شود.

وی ادامه داد: خراسان شمالی نخستین استانی بود که این شیوه همکاری با خیران را در حوزه میراث فرهنگی اجرایی کرد.

کد مطلب 6876179

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