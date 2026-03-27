به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در استان ایلام، استاندار ، از مناطق آسیب‌دیده بازدید و دستورات فوری برای مدیریت بحران و رسیدگی به خسارات صادر و بر لزوم ایمن‌سازی خط لوله انتقال گاز و بازگشایی مسیرهای ارتباطی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

احمد کرمی استاندار ایلام در پی وقوع سیلاب ناشی از بارش‌های شدید، از مناطق آسیب‌دیده استان بازدید و دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به مشکلات صادر کرد.

در جریان این بازدید، استاندار از خط لوله انتقال گاز در محدوده بعد از روستای چشمه‌کبود شهرستان دره‌شهر که به دلیل شسته شدن زمین اطراف آن توسط سیلاب، در معرض خطر قرار گرفته بود، بازدید کرد.

وی بر لزوم ایمن‌سازی خط لوله انتقال گاز و بازگشایی مسیرهای ارتباطی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی با مشاهده وضعیت، دستور انتقال فوری جرثقیل، نیوجرسی و دیوار پیش‌ساخته را برای مهار و ایمن‌سازی خط لوله صادر کرد.

همچنین، استاندار ایلام از منطقه رانشی در جاده صالح‌آباد و محور ایلام- مهران که بر اثر سیلاب دچار آسیب شده بود، بازدید کرد.

در این منطقه، نیروهای راهداری در حال تلاش برای بازگشایی مسیر هستند. به همین منظور، به شهروندان توصیه شده است که تا اطلاع ثانوی از مسیر جایگزین ملکشاهی به مهران استفاده نمایند.

این بازدیدها با هدف ارزیابی میدانی خسارات سیل و اطمینان از اجرای سریع اقدامات لازم برای کاهش خطرات و بازگرداندن شرایط به حالت عادی صورت گرفته است.