مشهد میزبان اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان

مشهد- نهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از بیست وپنجم فروردین به مدت ۱۰ روز به میزبانی مشهد برگزار می‌شود.