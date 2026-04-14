  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

مشهد میزبان اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان

مشهد- نهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از بیست وپنجم فروردین به مدت ۱۰ روز به میزبانی مشهد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6800651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها