به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال لیگ قهرمانان زنان آسیا از ششم تا دهم اردیبهشت در تایلند برگزار خواهد شد و حدود ۱۰روز دیگر نماینده ایران باید راهی این مسابقات شود.

با توجه به وضعیت کنونی کشور و محدودیت‌های موجود، تمرینات پیش از شروع سال متوقف شد و درنهایت با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اردوی آمادگی این تیم از بیست‌ودوم فروردین در شهر ساری آغاز شد.

لی دو هی، سرمربی تیم مهرگان نور ایران، نام پانزده بازیکن را برای حضور در تمرینات و لیگ قهرمانان زنان آسیا اعلام کرده است که دو بانوی خراسانی نیز در این فهرست حضور دارند.