۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

حضور ۲ بانوی والیبالیست مشهدی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا

مشهد- ۲ بانوی والیبالیست مشهدی در رقابت‌های والیبال لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال لیگ قهرمانان زنان آسیا از ششم تا دهم اردیبهشت در تایلند برگزار خواهد شد و حدود ۱۰روز دیگر نماینده ایران باید راهی این مسابقات شود.

با توجه به وضعیت کنونی کشور و محدودیت‌های موجود، تمرینات پیش از شروع سال متوقف شد و درنهایت با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اردوی آمادگی این تیم از بیست‌ودوم فروردین در شهر ساری آغاز شد.

لی دو هی، سرمربی تیم مهرگان نور ایران، نام پانزده بازیکن را برای حضور در تمرینات و لیگ قهرمانان زنان آسیا اعلام کرده است که دو بانوی خراسانی نیز در این فهرست حضور دارند.

