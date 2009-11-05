ایران در والیبال نشسته مهارت زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نورلی کولوشوو شامگاه چهارشنبه پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل تیم ملی ایران در اولین بازی خود در جمع خبرنگاران افزود: بازی خیلی خوب انجام شده و ما می دانستیم که ایران در این رشته مهارت و تجربه زیادی دارد.

وی ضمن اظهار رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش افزود: بازیکنانم خوب بودند و همانطور که انتظار داشتم بازی کردند و می دانستیم که بازیکنان ایرانی بسیار قدرتمند هستند.

کولوشوو در خصوص داوری در اولین دیدار تیمش گفت: داوری بسیار مطلوب و مشکلی وجود نداشت.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در بازیهای بعدی در مقابل کرواسی و برزیل برنده میدان باشیم.



