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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

ایران در والیبال نشسته مهارت زیادی دارد

ایران در والیبال نشسته مهارت زیادی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال نشسته قزاقستان گفت: می دانستیم که ایران در این رشته مهارت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نورلی کولوشوو شامگاه چهارشنبه پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل تیم ملی ایران در اولین بازی خود در جمع خبرنگاران افزود: بازی خیلی خوب انجام شده و ما می دانستیم که ایران در این رشته مهارت و تجربه زیادی دارد.

وی ضمن اظهار رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش افزود: بازیکنانم خوب بودند و همانطور که انتظار داشتم بازی کردند و می دانستیم که بازیکنان ایرانی بسیار قدرتمند هستند.

کولوشوو در خصوص داوری در اولین دیدار تیمش گفت: داوری بسیار مطلوب و مشکلی وجود نداشت.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در بازیهای بعدی در مقابل کرواسی و برزیل برنده میدان باشیم.


کد مطلب 977388

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