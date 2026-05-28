۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مشهد

مشهد- سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور گفت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، در مشهد درحال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صادقیان اظهار کرد: سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور در مشهد در حال برگزاری است.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور افزود: پس از پایان دومین مرحله تمرینات آماده‌سازی، ۲۱ بازیکن به مرحله سوم تمرینات دعوت شدند که از میان آن ها، ۱۴ بازیکن برای مسابقات جهانی قطر انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: آکام ابراهیم نژاد، آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، آرش اشرفی، رادان صالحی، حمزه آقچلی، رسول آقچلی، آژوان نمازی، منیب شیخ، امیررضا فرامرزی، یاسین سلمانی، محمدرضا زیبایی، طاها مصیبی، یزدان عبدی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.

گفتنی است؛ دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

