بهزاد خلج پدر موسی(ع) شد؛ تغییر برخی بازیگران پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته اخباری مبنی بر تغییر بازیگران سریال «موسی کلیم الله (ع)» نسبت به نسخه سینمایی آن مطرح شد و برخی بازیگران در نسخه سریالی عوض شدند.

امروز از بهزاد خلج به عنوان یکی از این بازیگران نام برده شد که گفته شد نقش موسی (ع) را دارد با این حال پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که او نقش عمران پدر موسی (ع) را بازی می کند که پیش از این علیرضا کمالی نقش وی را ایفا می کرد.

سال گذشته محسن برمهانی معاون سیما درباره تغییر بازیگران سریال «موسی کلیم الله (ع)» و تفاوت با نسخه سینمایی به خبرنگار مهر گفته بود: «درباره این اتفاق خیلی بحث شد و به نظرم امری طبیعی است. به هر حال سریال «موسی کلیم الله (ع)» با یک تکنولوژی و شیوه جدید در حال ساخت است. آن نسخه سینمایی نوعی آزمون و تست برای محتوای تولید شده با این سبک استودیویی بود منتها آقای حاتمی کیا با همان آزمون، ۵ سیمرغ دریافت کرد. بنابراین امری طبیعی بود که در سریال تغییرات داشته باشیم. ضمن اینکه آن بازه زمانی که قوم بنی اسرائیل را در قصه سینمایی دیدیم در سریال به گونه دیگری بسط داده شده است تا مخاطب احساس تکرار نکند.»

سریال «موسی کلیم الله (ع)» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساخته می شود و به تازگی نسخه سینمایی آن به اکران آنلاین رسیده است.