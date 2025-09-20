به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در حاشیه بازدید از سریال «موسی کلیم الله» که به تازگی کلید خورده است با اشاره به اینکه ۲۷ سال انتظار برای ساخت مجموعه‌ای درباره زندگی حضرت موسی (ع) وجود داشته، اظهار کرد: داستان حضرت موسی (ع) تاریخی و تاریخ‌ساز است و نمایش آن حتماً جریانی تاریخی در جهان به وجود می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه نسخه سینمایی «موسی کلیم‌الله» توفیقات خوبی کسب کرده و می‌توانست در رشته‌های بیشتری در جشنواره فجر منتخب شود، گفت: «موسی کلیم‌الله» از پر سیمرغ‌ترین فیلم‌های جشنواره شد و نمایش آن روحیه مضاعفی در رسانه ملی برای حمایت قاطع‌تر از این اثر به وجود آورد. ما امیدواریم هم‌زمان با تولید فصول پنجگانه این مجموعه، به پخش سریال از شبکه‌های سیما برسیم.

همچنین ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سریال «موسی کلیم‌الله» درباره بخش‌هایی از زندگی حضرت موسی (ع) که در این مجموعه به تصویر کشیده می‌شود بیان کرد: از تولد تا رحلت حضرت را روایت خواهیم کرد و سریال در پنج فصل تولید می‌شود که هر قسمت ۵۰ تا ۵۵ دقیقه خواهد بود.

وی در مورد پیش‌بینی خود از زمان آمادگی اثر برای نمایش در تلویزیون اظهار کرد: روشی که به کار گرفته‌ایم، تعطیلی ندارد و بدون توقف، کار را تولید می‌کنیم. اگر شرایط به همین ترتیب جلو برود، پیش‌بینی می‌کنم یک سال و نیم تا ۲ سال آینده فصل اول سریال روی آنتن برود.

حاتمی‌کیا تأکید کرد: مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم‌الله» با آماده شدن هر فصل پخش می‌شود و منتظر کامل شدن همه فصول برای پخش نمی‌مانیم. من دوست دارم واکنش‌های مخاطبان نسبت به هر فصل را دریافت کنم و در فصول بعدی با توجه به این واکنش‌ها پیش بروم.

در ادامه، رئیس سازمان صدا و سیما با ابراز امیدواری برای تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده برای این سریال، به تحسین رهبر معظم انقلاب از نسخه سینمایی «موسی کلیم‌الله» اشاره کرد و گفت: تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی از نسخه سینمایی این اثر از نکات بسیار پراهمیت و روحیه‌بخش در خصوص تولید سریال «موسی کلیم‌الله» بود. ما تلاش می‌کنیم با بیشترین حمایت، کمک کنیم تا یک روز هم در تولید اثر وقفه ایجاد نشود و هر چه زودتر شاهد نمایش و توزیع «موسی کلیم‌الله» در سطح ملی و جهانی باشیم.

حاتمی‌کیا نیز در با ابراز امیدواری از این موضوع، «موسی کلیم‌الله» را تجربه‌ای متفاوت نسبت به آثار قبلی خود دانست و بیان کرد: امیدوارم از عهده تولید چنین اثری موفق برآیم و شرمنده کسانی که منتظر نتیجه کار هستند، نشویم.

در بازدید از پشت صحنه سریال «موسی کلیم‌الله»، وحید جلیلی، قائم مقام فرهنگی رئیس صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیما، حسین قرایی مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما و مهدی نقویان رئیس سیمافیلم، جبلی را همراهی کردند.