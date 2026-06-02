دریافت 22 MB کد مطلب 6847809 https://mehrnews.com/x3cd5d ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6847809 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ مهدی تاج: جشن غدیر یک نوع نمایش قدرت است رئیس فدراسیون فوتبال گفت: یک سنت حسنهای بنام جشن غدیر در کشور چند سال است که شکل گرفته و نمایش قدرت هم است. کپی شد مطالب مرتبط تقارن۱۴خرداد و عید غدیر فرصتی برای بازخوانی مسیر تاریخی امامت تا ولایت ارجمند: مهمونی غدیر بندرعباس با حضور ۱۱۰ موکب مردمی برگزار میشود شهردار رشت: غدیر امسال تجلیگاه معنویت، وحدت و سرمایه اجتماعی است برپایی موکب فدراسیون هندبال در مهمونی کیلومتری غدیر رهبریفرد: همه مردم انتظار حضور در مراسم مهمانی غدیر را دارند برچسبها فدراسیون فوتبال مهدی تاج چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر عید سعید غدیرخم
نظر شما