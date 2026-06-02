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کد مطلب 6847809
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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

مهدی تاج: جشن غدیر یک نوع نمایش قدرت است

مهدی تاج: جشن غدیر یک نوع نمایش قدرت است

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: یک سنت حسنه‌ای بنام جشن غدیر در کشور چند سال است که شکل گرفته و نمایش قدرت هم است.

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