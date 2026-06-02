به گزارش خبرنگار مهر، محمود ارجمند صبح سهشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای مهمانی غدیر هرمزگان اظهار کرد: برگزاری این رویداد بزرگ مردمی حاصل مشارکت گسترده مردم است و بیش از ۹۵ درصد عملیات اجرایی آن توسط نیروهای مردمی انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی تنها یکی از نهادهای همراه و هماهنگکننده این برنامه است، افزود: دستگاههایی همچون شهرداری، فرمانداری، راهور، هلال احمر، شرکتهای خدماترسان آب و برق و سایر نهادها در پشتیبانی و تسهیل برگزاری این رویداد نقشآفرینی میکنند.
دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامههای غدیر هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه، گفت: مهمانی غدیر امسال در تقارن با مناسبتهای مهمی از جمله سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و یادبود شهدای مقاومت برگزار میشود و از این جهت دارای ویژگیهای متمایزی است.
ارجمند بیان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال، اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و حمایت از مردم لبنان خواهد بود و این پیام در بخشهای مختلف مهمانی غدیر به نمایش گذاشته میشود.
وی با اشاره به جایگاه بندرعباس به عنوان دروازه مقاومت در جنوب کشور افزود: غدیر امسال در کرانه خلیج فارس جلوهای ویژه خواهد داشت و پیام اقتدار و انسجام ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامههای غدیر هرمزگان ادامه داد: بیش از یکهزار و ۵۰۰ خادم در قالب ۱۱۰ موکب مردمی در این مراسم حضور دارند و خدماتی در حوزههای پذیرایی، سلامت، فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اجتماعی ارائه خواهند کرد.
وی شعار محوری غدیر امسال را «میثاق امت با ولایت» عنوان کرد و گفت: همه برنامهها ذیل این شعار طراحی شده و هدف آن نمایش وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران است.
ارجمند با اشاره به برنامههای ویژه مهمانی غدیر امسال اظهار کرد: بیعت نمادین با رهبر معظم انقلاب، بزرگداشت امام خمینی (ره) و شهدای مقاومت، تشکیل زنجیره مقاومت مردمی در کرانه خلیج فارس، اجرای پویش «۸ هزار لقمه مهربانی» و برنامههای گسترده فرهنگی و اجتماعی از جمله بخشهای ویژه این مراسم خواهد بود.
وی درباره پویش «۸ هزار لقمه مهربانی» توضیح داد: مردم میتوانند با تهیه و اهدای غذا در این پویش مشارکت کنند تا سفره اطعام غدیر با مشارکت مستقیم شهروندان گستردهتر شود.
دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامههای غدیر هرمزگان همچنین از برنامهریزی برای پخت متمرکز صدها دیگ غذای نذری در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت خیران و گروههای مردمی در شهرستانهای مختلف هرمزگان انجام خواهد شد.
ارجمند مهمترین پیام مهمانی غدیر امسال را نمایش ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی از وحدت، همبستگی و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب و ولایت به دشمنان مخابره خواهد کرد.
وی در پایان از اصحاب رسانه خواست علاوه بر پوشش خبری مراسم، به روایتگری میدانی از جلوههای مردمی این رویداد بپردازند و گفت: هر تصویر و روایت از صحنههای ناب مهمانی غدیر میتواند پیامآور فرهنگ ولایت، همدلی و اقتدار ملت ایران برای مخاطبان داخلی و خارجی باشد.
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