رحیم شوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نماد وحدت، همدلی و حرکت در مسیر ولایت دانست و ضمن دعوت از مردم برای شرکت در مهمونی غدیر گفت: غدیر امسال تجلی‌گاه معنویت، وحدت و سرمایه اجتماعی است.

شهردار رشت با بیان اینکه عید غدیر حامل یک پیام بزرگ الهی و اجتماعی است، افزود: این پیام مبتنی بر همیاری، پیوستگی حول محور ولایت و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های بلندی است که خداوند متعال به ملت ایران عزت بخشید.

وی افزود: بعثت و امتداد مسیر ولایت، همواره عامل اقتدار جبهه حق، مایه امید دوستان و سبب خواری و شکست دشمنان بوده است و امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت انسجام، وحدت و حضور مردمی در صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

شوقی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تدارک‌دیده شده برای این روز، خاطرنشان کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم، مهمانی ۱۰ ساعته خانوادگی از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، به همت مواکب و مجموعه‌های مردمی مستقر در پیاده‌راه فرهنگی رشت برگزار می‌شود.

شهردار رشت تصریح کرد: این رویداد باشکوه همراه با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، فرصتی ارزشمند برای خلق شور و نشاط ولایی در فضایی صمیمی و خانوادگی فراهم کرده است.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت گسترده در این برنامه‌ها، تأکید کرد: ان‌شاءالله مردم عزیز رشت با شور، نشاط و حضور جدی خود در اجتماع و پیاده‌روی بزرگ غدیر در روز پنجشنبه، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.

شوقی در پایان گفت: با تلاش، همراهی و حضور پررنگ مردم، مراسم امسال غدیر می‌تواند بیش از گذشته به تجلی وحدت، معنویت و سرمایه اجتماعی تبدیل شود. مردم ولایتمدار رشت می‌توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۴ در پیاده‌راه فرهنگی حضور یافته و در این جشن مردمی شرکت کنند.