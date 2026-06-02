دریافت 9 MB کد مطلب 6848409 https://mehrnews.com/x3cdkt ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱ کد مطلب 6848409 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱ دعوت جامعه رزمی کشور از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر عنصری رئیس سبک کوشیکی کاراته از جامعه ورزش و رزمی کشور برای حضور پررنگ در مهمونی کیلومتری غدیر دعوت کرد. کپی شد مطالب مرتبط مهمانی غدیر امسال رکوردی تازه از حضور مردمی ثبت میکند پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) مهمانی کیلومتری غدیر به عشق امیرالمؤمنین در پهنه دارالمرحمه برچسبها ورزش رزمی کاراته تیم ملی کاراته چشم به راه مهمونی غدیر
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