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کد مطلب 6848409
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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

دعوت جامعه رزمی کشور از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر

دعوت جامعه رزمی کشور از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر

عنصری رئیس سبک کوشیکی کاراته از جامعه ورزش و رزمی کشور برای حضور پررنگ در مهمونی کیلومتری غدیر دعوت کرد.

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