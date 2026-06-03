عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به برگزاری مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، تأکید کرد که مردم ایران خود پیشگام این رویداد هستند و نیازی به دعوت رسمی ندارند؛ چرا که سال‌هاست جشن غدیر را با اعتقاد و علاقه قلبی برگزار می‌کنند و ما با ملت مبعوث‌شده‌ای مواجه هستیم که خودشان بهتر، بیشتر و دقیق‌تر از مسئولان می‌دانند چه باید بکنند و این مردم هستند که کشور خود را حفظ کرده‌اند و در سه ماه گذشته نیز با حضوری شبانه‌روزی و بی‌نظیر در صحنه حضور داشته‌اند.

مهمانی ۱۰ کیلومتری؛ فرصتی برای ظهور یک جشن مردمی

محمدخانی با بیان اینکه جشن غدیر یک مناسبت عقیدتی و قلبی برای مردم ایران است، گفت:مردم ما سال‌هاست که این جشن را برگزار می‌کنند و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر بهانه‌ای شده تا این جشن مردمی، ظهور و بروز گسترده‌تر و باشکوه‌تری پیدا کند.

وی افزود: به اعتقاد من، مردم خود در صحنه حضور دارند و حتی شاید دعوت ما نیز چندان وجهی نداشته باشد؛ چرا که انگیزه اصلی از دل مردم برمی‌خیزد.

امید به ثبت رکوردی تازه به نام امیرالمؤمنین(ع)

سخنگوی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که امسال نیز شاهد ثبت رکوردی کم‌نظیر در برگزاری جشن غدیر باشیم و گفت: امیدوارم ذیل نام مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، حضور گسترده مردم بار دیگر صحنه‌ای ماندگار و بی‌نظیر را رقم بزند.

جشن غدیر؛ نماد انسجام ملی و مایه ناامیدی دشمنان

محمدخانی با اشاره به آثار اجتماعی و فرهنگی این رویداد تصریح کرد: این حضور مردمی، محل توجه و البته موجب ناامیدی و آسیب برای دشمنان ایران خواهد بود؛ چرا که جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و سرمایه اجتماعی کشور را به نمایش می‌گذارد.

وی در پایان با اشاره به حال‌وهوای متفاوت مراسم امسال گفت: مهمانی غدیر امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یاد و فراق امام شهید بر آن سایه افکنده است و همین موضوع، رنگ و بوی ویژه‌ای به این اجتماع بزرگ مردمی خواهد بخشید.