محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در خصوص پویش «چشم به راه غدیر» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای عید غدیر خم در میان مسلمانان اظهار کرد: عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان و به‌ویژه شیعیان است. در روایات آمده است که در روز قیامت چهار روز از ایام الهی دارای جایگاه ویژه، برجسته و درخشان هستند که یکی از آنها عید غدیر خم است.

وی افزود: همه مسلمانان افتخار این را دارند که یکی از پیشوایان آنان مولای متقیان حضرت علی(ع) است. جرج جرداق، نویسنده مسیحی لبنانی، درباره شخصیت امیرالمؤمنین(ع) می‌گوید: «ای روزگار و ای طبیعت، کاش می‌توانستی همه نبوغ و قدرت خود را در یک جا جمع کنی و یک بار دیگر کسی مانند علی را به این دنیا هدیه کنی.»

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: این سخنان نشان می‌دهد که ما مسلمانان و به‌خصوص شیعیان افتخار پیروی از یکی از بزرگ‌ترین و والاترین انسان‌های تاریخ بشریت را داریم.

رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه پزشکی نیز در این رویداد حضور خواهد داشت، گفت: جامعه پزشکی نیز به فراخور توان خود در این امر مهم مشارکت خواهد کرد. ما همین امروز نیز جشن غدیری را در سازمان نظام پزشکی برگزار کردیم و از همان مراسم در این گفتگو حاضر شده‌ام.

وی تصریح کرد: افتخار ما در جامعه پزشکی نیز همین است که از متمسکان به ولایت حضرت علی بن ابیطالب(ع) هستیم و امیدواریم بتوانیم در ترویج فرهنگ غدیر و ارزش‌های والای آن نقش‌آفرینی کنیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در پایان از اقشار مختلف مردم برای حضور در پویش «چشم به راه غدیر» و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر دعوت کرد و بر اهمیت گرامیداشت این عید بزرگ اسلامی تأکید کرد.