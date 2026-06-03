دریافت 32 MB کد مطلب 6848753 https://mehrnews.com/x3cdtv ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ کد مطلب 6848753 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ خسارات ۱۹۰میلیارد دلاری کشورهای عربی در جنگ ایران براساس پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی جهان به ۲.۶ درصد کاهش مییابد که ضعیفترین رشد از دهه ۱۹۶۰ محسوب میشود. کپی شد مطالب مرتبط محکومیت یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی از سوی ۸ کشور عربی و اسلامی تداوم حملات به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حملات موشکی به مواضع تروریستهای آمریکایی در کویت برچسبها ایران کشورهای عربی جنگ رمضان فیلم نوشت
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