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کد مطلب 6848753
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

خسارات ۱۹۰میلیارد دلاری کشورهای عربی در جنگ ایران

خسارات ۱۹۰میلیارد دلاری کشورهای عربی در جنگ ایران

براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی جهان به ۲.۶ درصد کاهش می‌یابد که ضعیف‌ترین رشد از دهه ۱۹۶۰ محسوب می‌شود.

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