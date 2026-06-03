به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، ادامه یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد مبارک الاقصی و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحن‌های این مکان مقدس را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است که چنین اقدامات تحریک‌آمیز و مردودی، نقض صریح قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

کشورهای امضاکننده همچنین تداوم تجاوزات و اقدامات سازمان‌یافته و غیرقانونی مقامات رژیم اشغالگر در قدس اشغالی را محکوم کردند.

در ادامه این بیانیه، بر مخالفت قاطع با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی شهر قدس تأکید شده است.

این بیانیه همچنین رژیم اشغالگر را مسئول توقف این اقدامات تنش‌زا در قدس اشغالی دانسته و هشدار داده است که تجاوزات پی‌درپی رژیم صهیونیستی، روند تلاش‌ها برای دستیابی به صلح را تضعیف می‌کند.

هشت کشور عربی و اسلامی در بخش دیگری از این بیانیه، بر همبستگی ثابت خود با ملت فلسطین در مسیر دستیابی به حقوق مشروع خود تأکید کردند.

در پایان نیز حمایت از تمامی تلاش‌ها برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و تحقق صلح مورد تأکید قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر روند یهودی‌سازی قدس شرقی، از جمله مسجدالاقصی، و محو هویت عربی و اسلامی این شهر را تشدید کرده است.

این در حالی است که قطعنامه‌های بین‌المللی بر این موضوع تأکید دارند که قدس شرقی باید پایتخت کشور مستقل فلسطین باشد و اشغال این شهر در سال ۱۹۶۷ و الحاق آن در سال ۱۹۸۰ از سوی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته نشده است.



