به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم شریف ایران اسلامی در ۹۴ شب راهپیمایی و حضور در صحنه، با تمام وجود در خیابان‌ها حاضر شدند و حماسه‌ای ماندگار خلق کردند.

وی با اشاره به نقش الگویی حماسه عاشورا در تداوم انقلاب اسلامی افزود: این حضور عظیم مردمی مرهون فداکاری‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در واقعه کربلاست.

فرمانده سپاه نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش رو تصریح کرد: حماسه غدیر را در پیش داریم و این عید بزرگ ولایت را با اقتدار و حضور حداکثری مردم گرامی خواهیم داشت.

وی گفت: همچنین برای ایام سوگواری محرم و زیبایی‌های مراسم عزاداری امام حسین (ع) آماده می‌شویم.

داغمه چی خاطرنشان کرد: امسال تصمیم گرفته شد که همه مساجد و حسینیه‌ها برنامه داشته باشند و از ساعت معینی به اقامه عزا بپردازند.

فرمانده سپاه نوشهر افزود: برنامه‌های محرم به صورت متمرکز خواهد بود و مردم در جایگاه‌های تعیین‌شده استقرار می‌یابند تا ان شاءالله از برکات عزاداری سیدالشهدا (ع) بهره‌مند شوند.