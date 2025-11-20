به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاکبر اکبری شامگاه پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به فلسفه شکلگیری بسیج اظهار کرد: بسیج برای حفظ انقلاب و پر کردن خلأهایی ایجاد شد که حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر وجود آن تأکید داشتند و این نهاد مردمی در همه عرصههای اجتماعی نقشآفرین بوده و همواره از نظام و ارزشهای انقلاب پاسداری کرده است.
وی با بیان اینکه تفکر بسیجی از مرزهای ایران فراتر رفته و در بسیاری از کشورها الهامبخش شده است، افزود: تجربه سالهای اخیر ثابت کرد که بسیاری از حوادثی که میتوانست هر کشوری را از پا درآورد، با اتکا به روحیه بسیجی مهار شد و این تفکر در کشورهایی چون عراق و سوریه نیز توانست نقش مهمی در مقابله با تهدیدها ایفا کند.
جانشین فرمانده سپاه نوشهر تصریح کرد: در طول ۴۰ سال گذشته تمام توان و عملیاتهای بزرگ بسیج بر پایه فرهنگ دینی و معنوی شکل گرفته است و شعار امسال بسیج با عنوان بسیج مردم اقتدار ملی نشان میدهد که بسیج از مردم است و به مردم تعلق دارد و اگر کسی تصور کند بسیج جدا از مردم است، دچار اشتباه بزرگی شده است.
اکبری با اشاره به برنامههای هفته بسیج در نوشهر گفت: امسال ۳۵۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان پیشبینی شده که با مشارکت پایگاههای مقاومت و اقشار مختلف بسیج برگزار خواهد شد و این برنامهها شامل فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و خدماترسانی است.
وی همچنین با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام شهادت حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: مراسمها و برنامههای عزاداری با محوریت تبیین معارف دینی، جهالتزدایی و بصیرتافزایی در سطح شهرستان انجام خواهد شد.
