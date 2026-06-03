دریافت 25 MB کد مطلب 6849170 https://mehrnews.com/x3cdDZ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵ کد مطلب 6849170 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵ انهدام ۳ سامانه پدافندی تاد ارتش آمریکا تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که ایران ۳ سامانه از کل ۸ سامانه پدافندی «تاد» آمریکا در جهان را منهدم کرده است. کپی شد مطالب مرتبط پهپادهای «افپیوی» حزبالله و غافلگیر شدن صهیونیست ها در شب بازتاب روزانه جنگ علیه ایران در رسانههای جهان زلنسکی: روسیه ۶۵۶ پهپاد و ۷۳ موشک شلیک کرد؛ پاتریوت نیاز داریم برچسبها سامانه موشکی تاد ایالات متحده امریکا ارتش آمریکا
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