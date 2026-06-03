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کد مطلب 6849170
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

انهدام ۳ سامانه پدافندی تاد ارتش آمریکا

انهدام ۳ سامانه پدافندی تاد ارتش آمریکا

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ایران ۳ سامانه از کل ۸ سامانه‌ پدافندی «تاد» آمریکا در جهان را منهدم کرده است.

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