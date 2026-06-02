زلنسکی: روسیه ۶۵۶ پهپاد و ۷۳ موشک شلیک کرد؛ پاتریوت نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات اوکراینی امروز سه شنبه ادعا کردند که چند روز پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور هشدار داد که مسکو برای یک حمله بزرگ آماده می‌شود، در حملات موشکی و پهپادی روسیه در سراسر اوکراین حداقل ۱۸ نفر کشته و ده‌ ها نفر زخمی شده‌اند!

بر اساس اعلام این رسانه، نیروی هوایی کی یف امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که روسیه ۶۵۶ پهپاد و ۷۳ موشک را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرده است.

در این بیانیه آمده است که اهداف اصلی، پایتخت کی یف، شهر مرکزی دنیپرو و شهرهای شرقی پولتاوا، خارکیف و زاپروژیا بوده‌اند.

از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری آپا آذ، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در همین ارتباط اعلام کرد: روسیه شبانه ۶۵۶ پهپاد و ۷۳ موشک به سمت اوکراین شلیک کرد. کی یف برای محافظت در برابر حملات موشک‌ های بالستیک به سامانه‌ های موشکی پاتریوت ساخت آمریکا نیاز مبرم دارد.