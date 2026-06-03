دریافت 10 MB کد مطلب 6849571 https://mehrnews.com/x3cdPb ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹ کد مطلب 6849571 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹ مادر شهید میناب: آه ما برای جنایتکاران کافیست مادر شهید میناب گفت: ای جنایتکاران به گوش باشید برای نابودی شما ایمان و آه مادران برای شما کافیست. کپی شد مطالب مرتبط قهرمان ژیمناستیک که توسط دشمن شهید شد یاد آوری به یونیسف: «آنها فرشته بودند!» انتقاد ایران از سکوت نهادهای بینالمللی در برابر کشتار کودکان کمبود سرانه آموزشی شهرستان یزد با افتتاح ۶ مدرسه رفع میشود برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب شهید مادر شهید
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