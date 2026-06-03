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کد مطلب 6849571
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

مادر شهید میناب: آه ما برای جنایتکاران کافیست

مادر شهید میناب: آه ما برای جنایتکاران کافیست

مادر شهید میناب گفت: ای جنایتکاران به گوش باشید برای نابودی شما ایمان و آه مادران برای شما کافیست.

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