یاد آوری به یونیسف: «آنها فرشته بودند!»

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی یادبود کودکان قربانی جنگ و ترور به مناسبت «روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوزگری» با عنوان «آنها فرشته بودند» مقابل ساختمان یونیسف در تهران برگزار شد. در این برنامه، تابلوهایی شامل تصاویر و روایت‌هایی از کودکان شهید جنگ‌ها و حملات تروریستی سال‌های اخیر به نمایش درآمد و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد.

در میان این تابلوها، روایت زندگی و شهادت شماری از این کودکان دیده می‌شد. یکی از این کودکان، شهیده حنانه مهدی‌خواه بود. حنانه هفت سال داشت و دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه بود. او در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ در جریان حمله ایالات متحده آمریکا به مدرسه شجره طیبه در میناب استان هرمزگان به همراه ۱۱۹ دانش‌آموز دیگر به شهادت رسید. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ او آسیب جسمی مستقیم نبود، بلکه ایست قلبی ناشی از موج انفجار یا ترس اعلام شد. در این حادثه، خواهر بزرگ‌تر او، ریحانه، نیز به شدت مجروح شد.

از دیگر کودکان یادشده در این مراسم، شهید علی‌اصغر لری بوئینی بود. او متولد ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ و دانش‌آموز پایه دوم مدرسه عشایری کعبه در روستای چاه‌سکی از منطقه خیرآباد شهرستان سیرجان استان کرمان بود. علی‌اصغر در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ در سن هفت سالگی در جریان حمله تروریستی داعش به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز به شهادت رسید. او در روز حادثه همراه خانواده برای زیارت به این مکان مقدس آمده بود. پدرش دقایقی پیش از ورود تروریست، لحظه زیارت او و برادرش را با تلفن همراه ثبت کرده بود؛ تصویری که به آخرین لحظات زندگی این کودک تبدیل شد. علی‌اصغر خردسال‌ترین شهید حادثه تروریستی شاهچراغ بود.

در میان تصاویر، نام شهیده فاطمه طالقانی نیز به چشم می‌خورد. فاطمه متولد ۲۳ تیر ۱۳۵۷ بود و در سه سالگی، در ۹ فروردین ۱۳۶۰ در بندر ماهشهر به دست گروهک منافقین به شهادت رسید. پدر و مادر او در سال ۱۳۵۸ به دلیل نیاز این منطقه به معلم، به بندر ماهشهر منتقل شده بودند و در اداره آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند. با آغاز جنگ تحمیلی و اسکان رزمندگان در مدارس، خانواده طالقانی به یک کیوسک موقت منتقل شدند و در پشتیبانی و کمک‌رسانی به رزمندگان مشارکت داشتند. در روز حادثه، زمانی که والدین فاطمه برای اقامه نماز صبح از کیوسک خارج شده بودند، عناصر منافقین با ورود به آن و ریختن بنزین، محل را به آتش کشیدند. فاطمه در میان شعله‌های آتش جان باخت و شدت حریق به حدی بود که پس از خاموش شدن آتش، چیزی از پیکر او باقی نمانده بود.

شهید حمیدرضا یثربی نیز از دیگر کودکانی بود که در این نمایشگاه معرفی شد. او متولد ۴ مرداد ۱۳۴۶ بود و در ۲۵ مهر ۱۳۶۲ در سن ۱۶ سالگی در کردستان به دست عناصر گروهک تروریستی کومله به شهادت رسید. در این حادثه، عناصر این گروه تروریستی در جاده میاندوآب اتوبوس حامل نوجوانان را متوقف کردند و ۱۲ نوجوان، از جمله حمیدرضا، را به سمت جنگل بردند و به رگبار گلوله بستند. حمیدرضا در حالی که دست در دست سه دوست دیگرش داشت، به شهادت رسید.

از دیگر قربانیان کودک تروریسم که در این مراسم یاد شد، شهید محمدطاها اقدامی بود. او متولد ۴ مرداد ۱۳۹۲ بود و در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در سن پنج سالگی در اهواز به شهادت رسید. محمدطاها در روز رژه نیروهای مسلح به همراه مادر و خواهرش در جایگاه تماشاگران حضور داشت که در جریان حمله تروریستی گروه الاحوازیه مجروح شد. او به همراه مادرش به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله به پا و پهلو به شهادت رسید.

این روایت‌ها تنها بخشی از سرگذشت کودکانی است که ایران در سال‌های مختلف بر اثر جنگ‌ها و اقدامات تروریستی از دست داده است؛ کودکانی که گاه قربانی گروهک‌های تروریستی مانند منافقین و کومله و گروه‌های جدایی‌طلب شده‌اند و گاه در نتیجه اقدامات دشمنان خارجی از جمله رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده جان خود را از دست داده‌اند.

در تابلوهای دیگر این تجمع، تصاویر و اطلاعات مربوط به کودکان جان‌باخته در حادثه سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در سال ۱۳۶۷ نیز به نمایش درآمده بود؛ هواپیمایی که توسط ناو وینسنس آمریکا بر فراز آب‌های خلیج فارس هدف قرار گرفت. همچنین تابلوهایی شامل اسامی ۳۸۳ کودک شهید در جنگ رمضان، تصویری از شش فرزند و نوه شهید از خانواده شهید رستمی در پیاده‌روی مقابل مقر یونیسف نصب شده بود.

در بخش دیگری از این پیاده‌رو، مجموعه‌ای از تصاویر شاخص جنگ اخیر و موسوم به «جنگ دوازده‌روزه» به نمایش درآمده بود. از جمله این تصاویر می‌توان به بخش‌هایی از آرامگاه در حال احداث برای هشت کودک شهید و نیز یادبود ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد. همچنین تصویری از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه با نیجریه به نمایش گذاشته شده بود که در آن بازیکنان کیف‌های یادبود کودکان مدرسه میناب را در دست داشتند.

علاوه بر این، تصاویر متعددی از کودکان جان‌باخته، خانه‌های تخریب‌شده و مکان‌هایی که در جریان حملات مورد اصابت قرار گرفته بودند در این نمایشگاه نصب شده بود تا گوشه‌ای از رنج و خسارت‌های انسانی ناشی از جنگ و ترور را به نمایش بگذارد.