به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجوادآقایی در نشست توسعه نهضت عدالت در فضای آموزشی، اظهار داشت: متأسفانه سرانه آموزشی در شهرستان یزد نسبت به سایر شهرستانها و حتی میانگین استانی و کشوری پایینتر است.
وی با تأکید بر تلاش برای ساخت و ساز مدارس با کیفیت و در زمان مقرر، افزود: با توجه به برنامهریزیها، شش مدرسه در مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید که سهم ناحیه (۱) سه مدرسه و سهم ناحیه (۲) نیز سه مدرسه خواهد بود.
فرماندار یزد همچنین به موضوع زیرساختهای این مدارس اشاره کرد و گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته و در نظر گرفتن شرایط لازم، تلاش خواهیم کرد تا زیرساختهای مورد نیاز این مدارس فراهم شده و شاهد بهرهبرداری از آنها در ابتدای مهرماه باشیم.
آقایی ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این طرحهای آموزشی، گامی مؤثر برای ارتقای سطح آموزشی و رفع دغدغههای موجود در حوزه فضاهای آموزشی شهرستان یزد برداشته شود.
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