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کد مطلب 6850412
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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

پویانفر، مداح: باید زیست آگاهانه را به بچه هایمان یاد بدهیم

پویانفر، مداح: باید زیست آگاهانه را به بچه هایمان یاد بدهیم

محمد حسین پویانفر در گفتگو با مهر گفت: ما در این نودروز نشان دادیم که در فضای مجازی میتولنیم دنیا مبحوط کنیم.

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