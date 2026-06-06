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کد مطلب 6851491
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

روایت یک عکاس، از سختی‌های ثبت تصاویر در مکه مکرمه

روایت یک عکاس، از سختی‌های ثبت تصاویر در مکه مکرمه

روایت محمود عبدالحسینی، عکاس، از سختی‌های عکاسی در مکه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را در فیلم مشاهده نمایید.

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