دریافت 10 MB کد مطلب 6851491 https://mehrnews.com/x3cfCn ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ کد مطلب 6851491 فیلم هنر فیلم هنر ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ روایت یک عکاس، از سختیهای ثبت تصاویر در مکه مکرمه روایت محمود عبدالحسینی، عکاس، از سختیهای عکاسی در مکه در دهههای ۶۰ و ۷۰ را در فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین افتتاح نمایشگاه عکس فیلمهای احمدرضا درویش؛ «سرزمین خورشید» آغاز شد ماجرای عکسهایی که منتشر نشد؛ دوربین من از «تبلیغ» نمیترسد! برچسبها محمود عبدالحسینی مکه عکاسی
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