روایت یک عکاس، از سختی‌های ثبت تصاویر در مکه مکرمه

روایت محمود عبدالحسینی، عکاس، از سختی‌های عکاسی در مکه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را در فیلم مشاهده نمایید.