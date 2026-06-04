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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین

عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین

قزوین- هنرمندان عکاس قزوینی با راه‌اندازی غرفه عکاسخانه تلاش کردند سهم خود را در این جشن ادا کنند.

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کد مطلب 6850456

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