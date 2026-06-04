https://mehrnews.com/x3cfbf ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶ کد مطلب 6850456 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶ عکاسخانه قاب ایستادگی در مهمونی کیلومتری غدیر قزوین قزوین- هنرمندان عکاس قزوینی با راهاندازی غرفه عکاسخانه تلاش کردند سهم خود را در این جشن ادا کنند. دریافت 10 MB کد مطلب 6850456 کپی شد مطالب مرتبط کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها غرفه خوشنویسی در مهمونی کیلومتری قزوین «مهمونی غدیر» در بندرعباس آغاز شد ۸۵ موکب مردمی در مسیر مهمونی غدیر رودان تدارک دیده شده است برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 قزوین عید سعید غدیرخم
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