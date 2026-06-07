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کد مطلب 6853121
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

بازگشت مهدویان با کلاغ به شبکه نمایش خانگی

بازگشت مهدویان با کلاغ به شبکه نمایش خانگی

مهدویان پس از کارگردانی سه فصل «زخم کاری»، با سریال کلاغ به نمایش خانگی برگشته که قصه‌اش در دهه ۱۳۵۰ می‌گذرد.

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