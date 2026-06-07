دریافت 38 MB کد مطلب 6853121 https://mehrnews.com/x3cghD ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷ کد مطلب 6853121 فیلم هنر فیلم هنر ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷ بازگشت مهدویان با کلاغ به شبکه نمایش خانگی مهدویان پس از کارگردانی سه فصل «زخم کاری»، با سریال کلاغ به نمایش خانگی برگشته که قصهاش در دهه ۱۳۵۰ میگذرد. کپی شد مطالب مرتبط حجازیفر و قصابیان در سریال عاشقانه جنایی؛ اولین جزئیات «کلاغ» مهدویان خبری از «جنگل آسفالت» نیست؛ به دلائل شخصی از تئاتر و تلویزیون دور بودم آغاز یک سریال جدید؛ از مریلا زارعی تا امیر جعفری در «کوری» برچسبها فیلم نوشت محمد حسین مهدویان شبکه نمایش خانگی
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