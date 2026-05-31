خبری از «جنگل آسفالت» نیست؛ به دلائل شخصی از تئاتر و تلویزیون دور بودم

مجید آقاکریمی بازیگر سریال «گذرگاه» با اشاره به این مجموعه که به تازگی در شبکه یک پخش آن تمام شده است به خبرنگار مهر بیان کرد: در سینما نمونه‌هایی داشته‌ایم که بر اساس نفوذ و برخی شخصیت‌های واقعی تاریخ معاصر مثل کشمیری و ... ساخته شده‌اند و طبیعتاً مشکلی هم ندارد، زیرا در تاریخ واقعی وجود داشته‌اند و به نظر من پرداختن به چنین موضوعی در سریال ها هم کاملاً ضروری است.

وی اضافه کرد: باید اجازه داد گشایش‌هایی در موضوعات سریال ها ایجاد شود تا مخاطب بیشتر به سمت این آثار گرایش پیدا کند و موضوعات بدون محابا مطرح شوند. در این سریال، اجازه داده شده چنین کاری انجام شود و همین باعث شد فیلمنامه خوبی داشته باشد.

بازیگر «گذرگاه» با اشاره به بازخوردهایی که از این سریال گرفته است، گفت: از آنجایی که سر پروژه هستم خیلی نمی توانم نظر مخاطب را جویا شوم اما از هم‌صنف‌ها می پرسم که عموماً بازخوردهای مثبت داده‌اند؛ حتی به آنها گفتم تعارف نکنند و کاملاً رک بگویند که نظرشان چیست. و پاسخشان این است که انتظار چنین سریالی را نداشتند و فکر نمی‌کردند این گونه از آب دربیاید.

وی اضافه کرد: قطعاً کار اشکالات خودش را هم دارد و مثلا برای این کار با توجه به تاریخ معاصر بودن آن بودجه بیشتری می توانست داشته باشد. با این حال کارگردان و گروه سعی کردند تا حد امکان وسواس به خرج دهند و بر جزئیات تولید کار تمرکز کنند.

این بازیگر که بعد از چند دهه به تلویزیون بازگشته است در این باره توضیح داد: من از دهه هفتاد در تلویزیون فعال بودم و به طور مستمر حضور داشتم، چند سریال کار کردم و در آنها نقش اصلی بودم. اما به دلایل شخصی از اوایل دهه ۸۰ دیگر در تلویزیون و صحنه تئاتر کار نکردم و فقط در رادیو بودم؛ حدود ۱۰ سال به ساختمان شهدا می‌آمدم و در این مدت اگر پیشنهادی را هم رد کرده‌ام، به دلایل همان مسائل شخصی بوده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ دوباره فیلم و سپس تئاتر کار کردن را شروع کردم. حضور در این سریال هم با توجه به قصه اش برایم جذاب بود و ساختمان فیلمنامه، ساختار و استخوان‌بندی آن بسیار خوب بود.

این بازیگر که در سریال های «کرگدن» و «جنگل آسفالت» نیز به ایفای نقش پرداخته است درباره حضور در شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: در شرایط فعلی برخی از پروژه‌ها یا متوقف مانده‌اند یا نیمه‌کاره رها شده‌اند. ما برای یکی دو کار صحبت کرده بودیم، اما همه اینها منوط به این است که تکلیف مسائل مشخص شود و سرمایه‌گذاران بازگردند تا تولید سریال‌ها استارت بخورد که البته به تدریج شروع به کار کرده اند.

وی درباره «جنگل آسفالت» که فاز دوم آن به تولید و پخش نرسید، بیان کرد: موضوع آن سریال به پلتفرم نماوا برمی‌گردد و من واقعاً نمی‌دانم دلیل توقف چه بود. خیلی حیف شد، چون کار خوبی بود و قصه و حرف داشت. من بازخورد بدی از آن سریال نگرفته بودم و اتفاقاً مخاطبان زیادی آن را دنبال می‌کردند. واقعا نمی دانم چرا سرمایه‌ای برای آن تخصیص داده نشد و متوقف شد.

این بازیگر درباره امکان ساخت ادامه سریال اظهار کرد: ما هم از تولید آن سریال بی خبر هستیم. ضمن اینکه جمع کردن دوباره آن گروه خیلی سخت است و نیاز دارد که از چند ماه قبل به آنها تضمین بدهید، اتفاقی نمی‌افتد، تا عملاً بتوانیم فصل دوم را شروع کنیم. به نظرم فصل دوم، فصل جذابی بود چون فیلمنامه را خوانده بودم.