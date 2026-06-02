به گزارش خبرنگار مهر، سریال عاشقانه جنایی «کلاغ» از فردا چهارشنبه ۱۳ خرداد در دسترس مخاطبان در شبکه نمایش خانگی قرار می گیرد. در این سریال ترکیبی از بازیگران چهره و شناخته شده و همچنین استعدادهای تازه حضور دارند.

هادی حجازی‌فر، محسن قصابیان، مهران غفوریان، حبیب دهقان‌نسب، مینا وحید، نیک‌آفرید سماواتی، مهدی زمین‌پرداز، جواد یحیوی و شادی خلیلی از بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

سریال روایتی عاشقانه - جنایی از تاریخ معاصر دارد و به زمانی می رود که کمیته مشترک ضد خرابکاری در تهران فعالیت گسترده‌ای داشت و موزه عبرت فعلی، تلخ‌ترین تصاویر تاریخ معاصر را از آن دوران به جا گذاشته است.

این سریال که از پلتفرم فیلیمو پخش می‌شود روایت ملتهبی از این دوران به نمایش می گذارد و محسن قصابیان با نقش‌آفرینی ویژه‌ای در قصه قرار است شخصیتی را در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک ایفا کند که تصویر هولناکی از ساواک را برای مخاطب به نمایش می گذارد.

«زخم کاری» اولین سریال محمدحسین مهدویان در شبکه نمایش خانگی بود که پربیننده ترین اثر زمان خود شد. او به تازگی نیز به عنوان طراح و خالق سریال «اهل ایران» فعالیت داشت که به قصه های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر می پرداخت.