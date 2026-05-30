آغاز یک سریال جدید؛ از مریلا زارعی تا امیر جعفری در «کوری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی اثر جدیدی است که به زودی از فیلم نت پخش می شود.

فیلمنامه این مجموعه که به ‌صورت اختصاصی از این پلتفرم پخش می‌شود، توسط امیر ابیلی نوشته شده است و از جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، هر هفته ساعت ۱۲ ظهر منتشر می‌شود.

مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی، محسن قصابیان و امیر نوروزی، با حضور افتخاری: عباس جمشیدی، شهرام قائدی، سید علی صالحی، عرفان ناصری، یسنا میرطهماسب، مریم کاویانی و پرویز فلاحی پور، با معرفی سحر لطفی، وحید منتظری، با نقش آفرینی حدیث میرامینی، مجید نوروزی، ستایش دهقان، پویا نوروزی، غزاله اکرمی، جلال محبی و محمد اشکان‌فر بازیگران این اثر هستند.