دریافت 17 MB کد مطلب 6853360 https://mehrnews.com/x3cgpw ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6853360 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی حمله موشکی ایران به اسراییل سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند. کپی شد مطالب مرتبط مردم قائمشهر پشتیبان نیروهای مسلح حمایت مردم ساری از حمله موشکی سپاه پاسداران گزارش بیبیسی از خوشحالی لبنانیها از حمله موشکی ایران به اسراییل خوشحالی مردم در میدان انقلاب بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل لحظه شلیک موشکهای خیبرشکن ایران به سمت سرزمینهای اشغالی برچسبها قرارگاه خاتم الانبیاء قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله موشکی حمله موشکی به اسرائیل
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