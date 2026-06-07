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کد مطلب 6853360
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی حمله موشکی ایران به اسراییل

بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی حمله موشکی ایران به اسراییل

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند.

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