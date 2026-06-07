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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه تبریز

تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه تبریز

تبریز- شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وقوع انفجار در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز تکذیب شد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، هیچ‌گونه انفجار یا حادثه‌ای در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز رخ نداده و اخبار منتشرشده در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی صحت ندارد.

منابع مسئول با تأکید بر آرامش کامل در سطح استان اعلام کردند: صداهای شنیده‌شده مربوط به فعالیت محدود و از پیش تعریف‌شده پدافند بوده و هیچ‌گونه تهاجم یا اقدام خصمانه‌ای علیه تبریز صورت نگرفته است.

همچنین طبق اعلام مسئولان، فعالیت‌های فرودگاه طبق روال عادی در حال انجام بوده و هیچ اختلالی در پروازها گزارش نشده است.

گزارش‌ها حاکی است وضعیت حریم هوایی و امنیتی استان در شرایط پایدار قرار دارد و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6853394

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