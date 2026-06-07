تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه تبریز

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، هیچ‌گونه انفجار یا حادثه‌ای در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز رخ نداده و اخبار منتشرشده در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی صحت ندارد.

منابع مسئول با تأکید بر آرامش کامل در سطح استان اعلام کردند: صداهای شنیده‌شده مربوط به فعالیت محدود و از پیش تعریف‌شده پدافند بوده و هیچ‌گونه تهاجم یا اقدام خصمانه‌ای علیه تبریز صورت نگرفته است.

همچنین طبق اعلام مسئولان، فعالیت‌های فرودگاه طبق روال عادی در حال انجام بوده و هیچ اختلالی در پروازها گزارش نشده است.

گزارش‌ها حاکی است وضعیت حریم هوایی و امنیتی استان در شرایط پایدار قرار دارد و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.