تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه تبریز

بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر، هیچگونه انفجار یا حادثهای در فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز رخ نداده و اخبار منتشرشده در برخی کانالها و صفحات مجازی صحت ندارد.
منابع مسئول با تأکید بر آرامش کامل در سطح استان اعلام کردند: صداهای شنیدهشده مربوط به فعالیت محدود و از پیش تعریفشده پدافند بوده و هیچگونه تهاجم یا اقدام خصمانهای علیه تبریز صورت نگرفته است.
همچنین طبق اعلام مسئولان، فعالیتهای فرودگاه طبق روال عادی در حال انجام بوده و هیچ اختلالی در پروازها گزارش نشده است.
گزارشها حاکی است وضعیت حریم هوایی و امنیتی استان در شرایط پایدار قرار دارد و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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