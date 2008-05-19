  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

درخواست دانشجویان برای مجوز 13 نشریه دانشجویی جدید در دانشگاه امیرکبیر

درخواست دانشجویان برای مجوز 13 نشریه دانشجویی جدید در دانشگاه امیرکبیر

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از درخواستهای دانشجویان جهت مجوز فعالیت 13 نشریه دانشجویی جدید در این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: صدور مجوز برای این نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه بررسی می‌شود.

محمدرضا روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نشریات دانشجویی این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گذشته نشریات دانشجویی زیادی داشته اما در حال حاضر تعداد کمی نشریه دانشجویی در این دانشگاه منتشر می شود. نشریات دانشجویی که در زمینه علمی منتشر می شود تقریبا مانند گذشته است اما نشریات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: تعداد نشریات دانشجویی فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 40 نشریه به 3 یا 4 نشریه دانشجویی رسیده است.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تدبیر این دانشگاه برای ارتقای کمی نشریات دانشجویی گفت: به دنبال مشکلاتی که در سال گذشته برای تعدادی از نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر بوجود آمد در حال حاضر این بخش از فعالیتهای فرهنگی در این دانشگاه امیرکبیر دچار یک معضل است.

وی گذشت زمان را در رفع رکود فعالیتهای نشریاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موثر دانست و افزود: اردیبهشت ماه سال گذشته یک اتفاقی در دانشگاه امیرکبیر رخ داد که یک عده زیادی از آن ناراحت شده اند و یک عده دیگری که احساس می کنند فضای بی قانون نشریات منجر به این اتفاق شده است منتظر یک فضای بهتر هستند.

محمدرضا روزبهانی ادامه داد : آئین نامه نشریات دانشجویی وزارت علوم این فضای بهتر مدنظر دانشجویان را تامین نمی کند لذا در صورتی که این آئین نامه طوری شد که بتواند فضای بهتر را ایجاد کند، حوزه فعالیت نشریات دانشجویی نیز دوباره باز می شود.

وی در خصوص تدبیر مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد نشریات دانشجویی این دانشگاه گفت: باید به آموزش دانشجویانی که می خواهند فعالیت نشریاتی داشته باشند بپردازیم و با اصلاح قانون و رعایت یک عرفی داخل مجموعه دانشگاه دوباره فضای فعالیت نشریات دانشجویی ایجاد شود.

کد مطلب 685378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها