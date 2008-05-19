درخواست دانشجویان برای مجوز 13 نشریه دانشجویی جدید در دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نشریات دانشجویی این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گذشته نشریات دانشجویی زیادی داشته اما در حال حاضر تعداد کمی نشریه دانشجویی در این دانشگاه منتشر می شود. نشریات دانشجویی که در زمینه علمی منتشر می شود تقریبا مانند گذشته است اما نشریات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: تعداد نشریات دانشجویی فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 40 نشریه به 3 یا 4 نشریه دانشجویی رسیده است.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تدبیر این دانشگاه برای ارتقای کمی نشریات دانشجویی گفت: به دنبال مشکلاتی که در سال گذشته برای تعدادی از نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر بوجود آمد در حال حاضر این بخش از فعالیتهای فرهنگی در این دانشگاه امیرکبیر دچار یک معضل است.

وی گذشت زمان را در رفع رکود فعالیتهای نشریاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موثر دانست و افزود: اردیبهشت ماه سال گذشته یک اتفاقی در دانشگاه امیرکبیر رخ داد که یک عده زیادی از آن ناراحت شده اند و یک عده دیگری که احساس می کنند فضای بی قانون نشریات منجر به این اتفاق شده است منتظر یک فضای بهتر هستند.

محمدرضا روزبهانی ادامه داد : آئین نامه نشریات دانشجویی وزارت علوم این فضای بهتر مدنظر دانشجویان را تامین نمی کند لذا در صورتی که این آئین نامه طوری شد که بتواند فضای بهتر را ایجاد کند، حوزه فعالیت نشریات دانشجویی نیز دوباره باز می شود.

وی در خصوص تدبیر مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد نشریات دانشجویی این دانشگاه گفت: باید به آموزش دانشجویانی که می خواهند فعالیت نشریاتی داشته باشند بپردازیم و با اصلاح قانون و رعایت یک عرفی داخل مجموعه دانشگاه دوباره فضای فعالیت نشریات دانشجویی ایجاد شود.