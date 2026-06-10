دریافت 21 MB کد مطلب 6855808 https://mehrnews.com/x3chqt ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷ کد مطلب 6855808 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷ خضریان: ایران در حال بررسی مبدا حملات دیشب است خضریان کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران در حال بررسی مبدا حملات دیشب به مناطق جنوبی کشور است. کپی شد مطالب مرتبط مهمترین پیام عملیات موشکی ایران از دید کارشناس عراقی تصاویری از شلیک موشکهای قدر، عماد و خیبر شکن به سمت اهداف آمریکایی لحظه اصابت پهپاد انتحاری حزبالله به تجهیزات جنگی اسرائیل+ فیلم برچسبها علی خضریان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حمله به ایران سیریک.هرمزگان
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