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کد مطلب 6855808
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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

خضریان: ایران در حال بررسی مبدا حملات دیشب است

خضریان: ایران در حال بررسی مبدا حملات دیشب است

خضریان کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران در حال بررسی مبدا حملات دیشب به مناطق جنوبی کشور است.

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      به جای مصاحبه یک کاری کنید مجلس در امنیت تشکیل بشه مثلا در جاهای ضد بمب یا انلاین اما جلسه صوری بشه .به نظرم ما باید مکانهای های حساسمون ضد بمب بشن
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      آب شیرین کن اسراییل رو بزن

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