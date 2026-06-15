دریافت 4 MB کد مطلب 6856170 https://mehrnews.com/x3chyR ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ کد مطلب 6856170 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ روایت رئیس جمهور از دیدار با رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام روایت رئیس جمهور از دیدار با مقام معظم رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: دشمن تسلیم شدن ما را باید در خواب ببیند شوخی با رئیس جمهور خط قرمز نیست/ تلاش کردیم داغ جنگ برای مخاطب کم شود فرماندار بوشهر: نوآوران و فناوران شرکتهای دانشبنیان حمایت شوند بغض اسماعیل بقایی هنگام صحبت درباره مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور
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