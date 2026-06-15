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کد مطلب 6856170
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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

روایت رئیس جمهور از دیدار با رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام

روایت رئیس جمهور از دیدار با رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام

روایت رئیس جمهور از دیدار با مقام معظم رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام را در این فیلم مشاهده نمایید.

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