پزشکیان: دشمن تسلیم شدن ما را باید در خواب ببیند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در آیین «امین ایران»؛ یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد، نقش بانوان ایرانی در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت سرمایه ملی و ناکامگذاشتن راهبردهای دشمنان را مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهور با تجلیل از نقشآفرینی بانوان در مقاطع حساس کشور، اظهار داشت: زنان، مادران و خواهران این سرزمین در ماههای اخیر با حضور آگاهانه، مسئولانه و ایثارگرانه خود، صحنههایی از همبستگی اجتماعی و پایداری ملی را رقم زدند که بسیاری از تحلیلگران و طراحان سناریوهای خصمانه علیه ایران، تصور آن را نیز نمیکردند.
پزشکیان با اشاره به محاسبات نادرست دشمنان در مواجهه با ملت ایران افزود: طراحان فشار و بیثباتسازی کشور گمان میکردند با مجموعه اقداماتی که در دستور کار قرار دادهاند، قادر خواهند بود در مدت کوتاهی اراده ملت ایران را در هم بشکنند؛ اما حضور مؤثر و هوشمندانه مردم در صحنه، تمامی این محاسبات را با شکست مواجه ساخت و نشان داد سرمایه اجتماعی ایران، بزرگترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در حفظ انسجام ملی تصریح کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار کشور، وحدت و همبستگی داخلی است. راهبرد اصلی دشمنان همواره ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه بوده است، زیرا هیچ کشوری صرفاً با تهدید نظامی یا فشار خارجی به تسلیم وادار نمیشود. تجربه تحولات منطقه نیز نشان داده است که اراده ملتها، تعیینکنندهترین عامل در برابر فشارها و تهدیدهاست.
پزشکیان با بیان اینکه ملت ایران هرگز در برابر تعرض به عزت، استقلال و تمامیت ارضی خود تسلیم نخواهد شد، خاطرنشان کرد: در عین حال، راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر صیانت از منافع ملی، حفظ عزت کشور و تلاش برای رفع تنشها و خروج از وضعیتهای فرساینده و پرهزینه است. جنگ به نفع هیچ ملت و کشوری نیست، اما دفاع از عزت، امنیت و منافع ملی نیز اصلی خدشهناپذیر است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، از نقش راهبردی و حمایتی ایشان در مدیریت مسائل کشور یاد کرد و گفت: هنگامی که خدمت مقام معظم رهبری شهید بودیم. بحثها و گفتوگوهایی که بود، خود ایشان بارها میفرمودند که حالت نه جنگ نه صلح، باید مسئلهاش را حل کرد. آن موقع هم بحث این بود. گاهی هم صدا و سیما این پیام آقا را نشان میداد که مذاکره نمیکنیم. همان موقع ما خدمت ایشان بحث کردیم که خب ما نه جنگ نه صلح را بخواهیم حل کنیم، چه کار باید بکنیم؟ گفتوگو نکنیم چه کار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه دادند که گفتوگو ادامه پیدا کند.
پزشکیان تأکید کرد: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح خارج شویم. جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما اینطور هم نیست که اگر آنها خواستند به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم شویم یا کوتاه بیاییم. خواب چنین چیزی را ببینند. این چیزی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت عبور از شرایط دشوار کنونی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوتهای قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی هستیم. ساختن ایرانی مقتدر، پیشرفته و برخوردار از آیندهای روشن، مستلزم شکلگیری ارادهای ملی و همافزایی تمامی ظرفیتهای کشور است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه حکمرانی مطلوب بدون حل مسائل معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم معنا پیدا نمیکند، افزود: مسئولیت دولت فراهمکردن بسترهای لازم برای رشد، امید و توانمندسازی نسلهای آینده است. آیندهای روشن زمانی محقق خواهد شد که بتوانیم با برنامهریزی، تدبیر و بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی، بر چالشهای موجود فائق آییم و مسیر توسعه کشور را هموار سازیم.
پزشکیان با اشاره به شرایط ناشی از تحریمها، محدودیتهای اقتصادی، ناترازیها و برخی کاستیهای انباشتهشده، تصریح کرد: دولت با درک کامل دشواریهای موجود، خود را موظف میداند از هرگونه فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کرده و با اتخاذ سیاستهای مؤثر، مسیر عبور از مشکلات را هموار سازد. بیتردید همراهی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه کشور در این مسیر خواهد بود.
رئیسجمهور تأکید کرد: وحدت ملی و انسجام اجتماعی ظرفیتی است که میتواند ایران را به جایگاهی برساند که دشمنان و بدخواهان هرگز تصور آن را نمیکنند. از این رو حفظ همبستگی ملی و تقویت اعتماد عمومی، ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است.
پزشکیان با اشاره به مفهوم جهاد اکبر در آموزههای اسلامی، اظهار داشت: مسئولیتپذیری در عرصه مدیریت، غلبه بر منافع شخصی، جناحی و سیاسی و تلاش خالصانه برای خدمت به مردم و اعتلای کشور، از دشوارترین عرصههای مجاهدت است. امیدواریم با توکل بر خداوند متعال و با تکیه بر ظرفیتهای عظیم ملت ایران، بتوانیم در انجام این مسئولیت خطیر سربلند باشیم و پاسخگوی اعتماد مردم و وظیفهای که بر عهده داریم، باشیم.
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