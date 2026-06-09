به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس تسریع در توسعه فناوری‌های کاربردی را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه متوازن اقتصادی بوشهر دانست و اظهار کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس با راهبرد تحقق هم‌افزایی میان نوآوران و فناوران در مراکز فناوری برای توسعه علمی تجاری‌سازی دانش و توسعه اقتصادی بوشهر گام‌های مؤثری برداشته است.

وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه فناوری و نوآوری در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری در فرآیند توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی، از حمایت راهبردی و بی‌بدیل دولت چهاردهم برخوردار هستند.



فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به دستاوردهای عینی این بازدید، خاطرنشان کرد: توفیق حاصل شد تا از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی که توسط نخبگان بوشهری به مرحله تولید و تجاری‌سازی رسیده‌اند و همچنین مجموعه ارزشمندی از محصولات که توسط همین نخبگان تولید می‌شوند بازدید میدانی به عمل آید.



وی ضمن تبیین جایگاه این حمایت‌ها، تأکید کرد:حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌عنوان سیاست محوری دولت چهاردهم، بر اساس تأکیدات مؤکد دکتر پزشکیان رئیس‌ جمهور و در چارچوب راهبردهای استاندار بوشهر در دستور کار قرار دارد.



فرماندار بوشهر در ادامه با تشریح مؤلفه‌های عملیاتی این حمایت، تصریح کرد: حمایت‌های ویژه در مسیر توسعه مراکز رشد در بخش‌های تخصصی، معرفی نظام‌مند پارک به جوامع هدف، ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی دانش‌آموزان در قالب شهرک‌های بازی‌های فناورانه و کافه‌های علمی، کمک بانک‌ها به تأمین سرمایه درگردش این شرکت‌ها با پیش‌بینی تمهیدات ویژه بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ایجاد شهرک شیلاتی و نهایتاً عملیاتی‌سازی شهرک فناورانه در حوزه شیلات که پیشنهاد شده از جمله مصادیق عینی و راهبردی این حمایت‌ها به شمار می‌روند.



وی در پایان همچنین با اشاره به نگاه مثبت و حمایتی دولت چهاردهم به شکل‌گیری شهرک‌های تخصصی فناورانه، خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک شیلاتی و احداث شهرک فناورانه در حوزه شیلات که با جدیت دنبال و با همین رویکرد مورد حمایت قرار می‌گیرد، امید بر این است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شاهد تحولات مطلوب و چشمگیری در حوزه پارک علم و فناوری بوشهر باشیم.