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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

فرماندار بوشهر: نوآوران و فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شوند

فرماندار بوشهر: نوآوران و فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شوند

بوشهر- فرماندار بوشهر بر ضرورت حمایت از نوآوران و فناوران پارک علم و فناوری خلیج فارس در چارچوب رویکردهای دولت وفاق ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس تسریع در توسعه فناوری‌های کاربردی را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه متوازن اقتصادی بوشهر دانست و اظهار کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس با راهبرد تحقق هم‌افزایی میان نوآوران و فناوران در مراکز فناوری برای توسعه علمی تجاری‌سازی دانش و توسعه اقتصادی بوشهر گام‌های مؤثری برداشته است.

وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه فناوری و نوآوری در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری در فرآیند توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی، از حمایت راهبردی و بی‌بدیل دولت چهاردهم برخوردار هستند.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به دستاوردهای عینی این بازدید، خاطرنشان کرد: توفیق حاصل شد تا از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی که توسط نخبگان بوشهری به مرحله تولید و تجاری‌سازی رسیده‌اند و همچنین مجموعه ارزشمندی از محصولات که توسط همین نخبگان تولید می‌شوند بازدید میدانی به عمل آید.

وی ضمن تبیین جایگاه این حمایت‌ها، تأکید کرد:حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌عنوان سیاست محوری دولت چهاردهم، بر اساس تأکیدات مؤکد دکتر پزشکیان رئیس‌ جمهور و در چارچوب راهبردهای استاندار بوشهر در دستور کار قرار دارد.

فرماندار بوشهر در ادامه با تشریح مؤلفه‌های عملیاتی این حمایت، تصریح کرد: حمایت‌های ویژه در مسیر توسعه مراکز رشد در بخش‌های تخصصی، معرفی نظام‌مند پارک به جوامع هدف، ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی دانش‌آموزان در قالب شهرک‌های بازی‌های فناورانه و کافه‌های علمی، کمک بانک‌ها به تأمین سرمایه درگردش این شرکت‌ها با پیش‌بینی تمهیدات ویژه بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ایجاد شهرک شیلاتی و نهایتاً عملیاتی‌سازی شهرک فناورانه در حوزه شیلات که پیشنهاد شده از جمله مصادیق عینی و راهبردی این حمایت‌ها به شمار می‌روند.

وی در پایان همچنین با اشاره به نگاه مثبت و حمایتی دولت چهاردهم به شکل‌گیری شهرک‌های تخصصی فناورانه، خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک شیلاتی و احداث شهرک فناورانه در حوزه شیلات که با جدیت دنبال و با همین رویکرد مورد حمایت قرار می‌گیرد، امید بر این است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شاهد تحولات مطلوب و چشمگیری در حوزه پارک علم و فناوری بوشهر باشیم.

کد مطلب 6855389

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